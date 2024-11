(DETALJNA MAPA) Čeka nas i do pola metra snega - već 12 sati veje bez prestanka! Početak decembra ne donosi lepe vesti! Spremite se (FOTO)

Srbija je ovog vikenda pod uticajem visinskog ciklona, koji se svojim centrom preko našeg područja premešta ka Grčkoj. Usled ovakve sinoptičke situacije, širom Srbije ima padavina, a očekuju se i u nastavku vikenda.

U ovom času kiša pada u većem delu Srbije, a sneg u brdsko-planinskim predelima iznad 500-600 metara nadmorske visine.

Sneg pada i u nižim predelima na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, lokalno i na 300-400 metara nadmorske visine.

I dok je kiša u većem delu Srbije umerenog intenziteta, u Pomoravlju, u delovima centralne i jugoistočne Srbije i u Kolubarskom okrugu je jakog intenziteta, dok je na planinama i na jugozapadu i jugu Srbije sneg veoma jak.

Ove predele zahvatila je prava snežna vejavica, uz sneg jakog intenziteta, a sneg bez prestanka pada više od 12 sati.

U ovim predelima očekuje se dodatnih 20 centimetara snega, lokalno i do 25 centimetara do nedelje, pri čemu će ponegde ukupno ovog vikenda količina napadalog snega biti i do pola metra.

S obzirom na to da se očekuje i pojačan severoistočni i istočni vetar, u predelima sa snegom očekuju se vejavica, pa i mećava, uglavnom u planinskim predelima, naročito na jugu i jugozapadu Srbije.

U predelima sa umerenom i jakom kišom očekuje se dodatnih 10 do 20 litara kiše.

Pod uticajem visinskog ciklona, oblačna i padavinska zona premešta se od jugoistoka ka seevrozapadu, pa su padavine ove večeri stigle i do juga Vojvodine, a suvo je samo na severu pokrajine.

Iako je nad Srbijom visinski ciklon, u prizemlju je vazdušni pritisak visok i znatno iznad normale.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 2 na jugu i zapadu do 8 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je 6°C. Zlatibor i Sjenica mere -2°C, a Kopaonik -3°C. Ove vrednosti gotovo da su nepromenljive tokom ovog dana i to kao rezultat obačnosti sa padavinama.

U predelima sa snegom, saobraćaj se odvija veoma otežano i usporeno, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

U ostalim predelima Srbije zbog kiše putevi su veoma mokri i klizavi i uz veće zadržavanje vode, pa je neophodan ogroman oprez.

Dakle, vremenski uslovi su veoma nepovoljni, pa vožnju treba prilagoditi vremenskim uslovima i uslovima u saobraćaju.

Kiša u Beogardu pada od sredine dana.

U Srbiji će i tokom večeri i noći biti oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na zapadu, jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Pretežno suvo biće uglavnom na severu Vojvodine.

Oblačni i padavinski sistemi i dalje će se premeštati u jugoistočnoj visinskoj struji prema severozapadu.

Kako se i u nastavku vikenda očekuju nepovoljne vremenske prilike, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama.

Na severu Srbije u nedelju suvo, posle podne i sunčano.

U ostalim predelima biće oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, a susenžica i sneg očekuju se ponegde ujutro i u nižim predelima na jugu Srbije.

Više padavina očekuje se ujutro, dok se prema kraju dana očekuje prestanak padavina.

Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i pojačan.

Jutarnja temperatura od 0 do 6°C, u Beogradu do 5°C, maksimalna dnevna od 4 na jugu do 10 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 9°C.

Dakle, drugog dana vikenda centra visinskog ciklona odmaknuće dalje prema jugu Grčke, a zajedno sa ciklon odlazi oblačna i padavinska zona, što će biti uvod u stabilizaciju vremena.

U Srbiji početkom sledeće sedmice očekuje se malo toplije i uglavnom pretežno sunčano. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12 stepeni.

Sredinom sedmice povećanje oblačosti i ponovo malo hladnije, ponegde sa slabim padavinama, slabom kišm u nižim i slabim snegom u brdsko-planinskim predelima.

Prema trenutnim prognozama, prvih 10 dana decembra neće doneti Srbiji značajnije zimsko zahlađenje sa snegom i obilnijim padavinama.

Vreme i temperature biće manje-više u skladu sa kalendarom i oko prosečnih vrednosti za početak decembra, a to su vrednosti od 5 do 9°C.

Autor: Dubravka Bošković