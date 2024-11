Živela je sa majkom i očuhom, koji je koristio svako odsustvo majke da je seksualno uznemirava i zlostavlja. On je za to delo osuđen na kućni pritvor, a ja na životni jer ćerku nisam video devet godina! - počeo je svoju ispovest kroz suze Dejan Lalić, otac devojčice.

Bespomoćni otac je u Novom jutru sa Jovanom Jeremić podelio svoju bolnu životnu ispovest o trenutku kada je saznao da mu je ćerka žrtva seksualnog zlostavljanja.

- Sve počinje 2012. godine kada je bivša supruga ušla u vezu sa pedofilom koji je uznemiravao moje dete. Oni su ispričali detu da sam umro i da ne postojim. Pokušavao sma preko Centra za socijalni rad da dođem do deteta i da ono bude priznato, kao i da plaćam alimentaciju, ali ništa mi nije omogućeno do maja ove godine. Tada sam ponovo stupio u kontak sa bivšom ženom -rekao je on i nastavio:

- Ispričala mi je kako je tuče partner, kao i moje dete, te da hoće da ode od njega. Nakon par dana me je ponovo pozvala i pitala da se neđemo, jer mora nešto da mi kaže. Našli smo se i tada mi je saopštila da je saznala da je on seksualno uznemiravao našu ćerku -rekao je otac devojčice.

Kako dodaje, za uznemiravanje se saznalo kada je ćerka sve sama priznala majci.

- Ćerka joj je sama priznala to. Ona sada ima 13 godina, a uznemiravanje traje od kada je imala 9 godina. Njen očuh je za to krivično delo dobio samo godinu dana kućnog pritvora, jer je sporazumno priznao da se sve to desilo. Ja sam preuzeo starateljstvo i ćerka je sada kod mene, jer sam od komšija saznao da je njena majka znala za sve to, dok je u izjavi ispričala da nikada nije prisustvovala nasilju. Kada sam pokrenuo prijavu protiv nje, spakovala se i otišla u inostranstvo -rekao je otac devojčice i dodao:

- Što se tiče njenog partnera koji je sve to uradio mojoj ćerki, on je poznati nasilnik. Kada sam par puta pokušao da vidim svoju ćerku, pretio mi je. Ja sam sve to prijavljivao u policiji, ali ništa -rekao je on.

Dejan dodaje da mu ćerka nije psihički dobro nakon svega, te da majka više ni ne zove da pita kako je.

- Ćerka mi je sve ispričala, od početka do kraja. Hvala Bogu da sam čuo na vreme šta se desilo, pa sam reagovao. Ona nije psihički dobro i ide kod psihijatra, srećom, ima prijatelje, koji su uz nju, ali i mene, jer sam ja u svemu ovome sam. Majka ne zove ni da pita kako je, već staje na stranu ćoveka koji je sve to radio. Ovo što se desilo ne bih poželeo nikome. Danas nisam ovde u ime svoje ćerke, već u ime svih devojčica. Presuda koja je data je samo podstrek svim pedofilima da rade šta god hoće -rekao je Dejan i dodao:

- Ne verujem da majka nije prepoznala da se nešto dešava. Moje se dete nekoliko puta seklo, povređivalo se, jer nije mogla više da trpi bol. Sada je kod mene, ali svako veče se budi u isto vreme, jer su se napadi uglavnom dešavali noću -rekao je Dejan.

Autor: Iva Besarabić