Upozorenje! Kiša, ledena kiša, pa sneg

U Zlatiborskom kraju uvedena je zabrana za teretnjake sa prikolicama na putevima preko Tare, Debelog brda, Borove glave, Zlatibora i Zlatara.

Preti mogućnost da seoski putevi budu blokirani i zbog dodatnih 20 centimetara snega, a mesta do kojih vode odsečena. Snega ima i u kopaoničkom i peštarskom kraju, kao i na Crnom vrhu.

Vladimir Đurđević rekao je da će biti veće količina snega na jugozapadu Srbije, te da će padati tokom čitavog dana, kao i da građani koji planiraju put treba da budu pažljiviji.

"Biće pomešanih padavina u tom kraju – padaće prvo kiša, ledena kiša pa sneg. Na višim nadmorskim visinama u naredna 24 časa biće veće količine snega, koji je odgovarajući za ovo doba godine", kaže Đurđević za Javni servis.

Prema njegovim rečima, sneg se opet očekuje i u četvrtak sledeće nedelje u planinskim krajevima gde se očekuje temperature ispod nule, biće provejavanja i u nižim delovima zemlje, posle čega sledi period suvljeg vremena.

Napominje da zbog "miksa padavina" na planinama treba voditi računa na putevima jer se stvara poledica.

"Biće perioda kada će padati vlažan sneg, pa će biti kritičnije, ne zbog količine snega već zbog mešavina padavina. Situacija u meteorologiji nije predvidiva sto odsto, pa moramo da sačekamo svežije prognoze", podseća Đurđević.

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i iznad većeg dela zemlje suvo sa najvišom temperaturom do 8 stepeni.

Prema prognozi Republičkoj hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), u Vojvodini će biti sunčanih intervala, dok se kiša i susnežica očekuju na krajnjem jugu i ponegde na istoku Srbije, a sneg u brdsko - planinskim predelima uz manji porast snežnog pokrivača.

Vetar slab i umeren istočni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak.

Najniža temperatura od 1 stepen do 5 stepeni, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren istočni. Temperatura od 5 do 8 stepeni. Prema izgledima za sedam dana, početkom sledeće sedmice suvo uz povremene sunčane intervale. U sredu umereno naoblačenje, tek ponegde na zapadu i jugozapadu sa slabom kišom.

U četvrtak pretežno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom, dok se u petak padavine očekuju samo na istoku zemlje.

