STIŽE SNEG, ALI I LEDENA KIŠA! RHMZ izdao najnovije UPOZORENJE: Ovaj deo Srbije na udaru OLUJNOG vetra - Upaljeni alarmi zbog 3 POJAVE!

Danas će u košavskom području biti vetrovito, dok se posle podne očekuje novo naoblačenje sa kišom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Posle podne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije kiša i sneg, a usled niskih temperatura kiša će se lokalno lediti pri tlu.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

U toku noći u južnim, zapadnim i centralnim predelima prestanak padavina.

Vremenska prognoza za narednih 5 dana

U ponedelјak (09.12.) slablјenje vetra uz prestanak padavina ujutru u centralnoj i zapadnoj Srbiji, a do sredine dana i u Vojvodini.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10 - 11.12.), a u četvrtak i petak (12 - 13.12.) uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 , a maksimalne od 5 do 9 , na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovlјavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.

Popaljeni meteoalarmi

RHMZ je za danas izdao žuto upozorenje zbog snega i leda u tri dela Srbije, dok je u jednom delu na snazi biti upozorenje zbog olujnih udara vetra.

Žuti meteoalarm zbog snega i leda na snazi je u:

-Jugoistočnoj Srbiji

-Jugozapadnoj Srbiji

-Kosovu i Metohiji

Upozorenje zbog olujnog vetra na snazi je u Banatu.

Autor: Iva Besarabić