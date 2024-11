Nestvarni prizori širom Srbije: Pogledajte koliko je snega palo u ovim delovima zemlje, ledeni talas okovao pojedina mesta (VIDEO+FOTO)

Jake padavine koje su preko noći iz kiše prerasle u sneg formirale su na mnogim mestima debeo pokrivač, koji je zasigurno obradovao turiste, a doneo mnogo muka putarima.

Uz Zlatiborski okrug, zabeleli su se i Tara, Zlatar, Kopaonik.

Sneg ne prestaje da pada ni na Goliji, a beli se Ivanjica, Guča.

Sneg koji pada od ranih jutarnjih časova u višim delovima prijepoljske opštine dosegao je debljinu od 15 tak centimetara.

Nova Varoš je takođe "presvučena u belo", a sneg veje i na Zlataru.

Sneg pada i na putevima u Novom Pazaru.

Novi sneg i na Žabljaku. Za razliku od prošle godine kada je zimska sezona potpuno propala, ove zime izgleda da će biti skijanja! Svi putevi podno Durmitora trenutno su prohodni.

Savetujemo svima maksimalan oprez jer je kiša koja je prethodno padala navlažila kolovoz, pa zbog niskih temperatura dolazi i do pojave leda. Dodatnu opasnost predstavlja i to što sneg prekriva ledene površine i dolazi do iznenadnog gubljenja kontrole nad vozilom.

Autor: Dubravka Bošković