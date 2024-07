Hladni talas okovao Australiju: Više od pola metra snega palo na jugoistoku zemlje (VIDEO)

Više od 50 centimetara snega palo je u popularnim skijalištima na jugoistoku Australije.

U mestu Fols Krik na severoistoku Viktorije u protekla 24 sata palo je 45 centimetara snega, a za sedam poslednjih dana više od 70 centimera.

Me: Let’s move to Australia so I don’t have to shovel snow anymore.



Also me exploring Australia: pic.twitter.com/BHmsi1orE0