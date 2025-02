U JAPANU NEZAPAMĆENE MEĆAVE: Palo najviše količine snega u istoriji merenja, očekuju se gromovi i tornado

Na japanskom ostrvu na severu zemlje, Hokaido, zabeležene su rekordne snežne padavine. U periodu od šest sati pre četiri ujutru, u gradu Obihiro palo je 82 centimetra snega, a u gradu Hombetsu 56 centimetara, što predstavlja najviše količine snega u istoriji merenja, preneo je japanska televizija NHK.

U oblastima uz Japansko more takođe su zabeležene snežne oluje i jaki vetrovi. Meteorolozi su upozorili da će u narednim danima stići najhladnija vazdušna masa ove zimske sezone, uz mogućnost dodatnih snežnih padavina u prefekturi Nigata i regionu Hokuriku.

Takođe, postoji mogućnost snažnih snežnih oluja u nižim predelima regiona Kjušu i Šikoku, gde su snežne padavine retke, naveo je NHK.

More insane video of the record breaking snow in Obihiro City, Japan, where 85 cm has fallen in just six hours ❄️☃️❄️ pic.twitter.com/lXIcgWTcsc