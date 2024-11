'Svekar mi je dolazio u krevet dok je muž bio na putu' Ispovest snajke (28) ledi krv u žilama: Prišao mi je go, skamenila sam se

Ispovest 28 - godišnje iz Bihaća dočekana je sa šokom i nevericom. Detalji su uznemirujući, i oslikavaju priču o jednoj porodici gde su odnosi među ukućanima bili potpuno drugačiji od dozvoljenog.

Jedne noći probudio ju je dodir po ruci.

"Ni kao dete, a ni kao odrasla, kasnije i udata žena, nisam volela da spavam sama u krevetu. Zato su mi teško padala suprugova odsustvovanja. Mrzela sam njegova poslovna putovanja i činjenicu da me muž tako često ostavlja samu i to tokom prve godine braka. Valjda je taj strah koji me pratio još iz detinjstva, kada sam mislila da će me napasti čudovište iz ormara, privukao čudovište koje se pojavilo u liku mog svekra", rekla je L.A. (28), piše magazin "Aura".

"Suprug je tog jutra otputovao u Šibenik na jedan kraći seminar. U onom šoku, sva zbunjena, kad ugledah svekra kako mi nag prilazi, ukočih se i nisam umela da reagujem ispravno. Glas mi se oduzeo. Ni vrisak da pustim. Ništa. Kao da mi je neko opio mozak. Detalja se ne sećam. Sutradan, kada sam se probudila, u sobi nisam videla bilo kakve tragove. Razmišljala sam - sve je bio san. I svekar se normalno ponašao, kao i do tada. Ubrzo je i suprug stigao, pa sam sve prepisala snu i prljavoj mašti".



Dve nedelje kasnije sve se ponovilo.

"Muž je taj put otputovao na sedmodnevni seminar u Španiju. A svekar je dolazio svake noći. Definitivno to nije bio san. Začuđujuće, nisam se plašila mraka. Nije mi više bio mrzak, kao ni čudovište. Jedva sam čekala da padne noć i da se pojavi moj novi ljubavnik. Sa strašću sam se prepuštala njegovim rukama. Dolazio bi u jedan sat posle ponoći, i to tek nakon što bih ugasila svetlo. Verujem kako će mnogi da kažu da sam luda, da je to nemoguće, ali ja sam svedok tih događaja. Bila sam srećena, nasmejana. Nismo pričali nikada, a on bi brzo nestajao nakon ljubavnih igrarija. Pomislila sam da se krije od supruge, moje svekrve. Istovremeno, muž mi je postao odbojan. Mrzela sam njegovo prisustvo. Jedva sam čekala da ode na bilo kakav put, ali se desio jedan "sušni" period jer je non-stop bio kod kuće", prenosi 072info.com.

Zbog toga je postala nervozna. Čekala je da muž zaspe i da se nastavi bludna afera.

"Uzalud, tada sam odlučila da stavim karte na sto. Za jednom jutarnjom kafom, kada sam videla kako pomaže svekrvi oko doručka, ubode me žaoka ljubomore. Rekla sam mu za naše vatrene noći, a on pocveni, zbuni se. Sav se u čudu nađe, sve je negirao. U naletu nekog ludila, ja sve izlanuh. Kada je to čuo moj muž, nasrnuo je na oca. Davio ga je golim rukama, a mene zajedno sa majkom, a mojom svekrvom, počeo da vređa. Bilo su to teške uvrede, a meni je bilo svejedno.

U roku od sat vremena, bila sam izbačena iz njihove kuće. Sama na ulici, bez igde ikoga. Nadala sam se da će svekar krenuti za mnom, ali, to se nije dogodilo", ispričala je žena koju je porodica oštro osuđivala dok je muž tražio razvod po hitnom postupku.

Autor: Dubravka Bošković