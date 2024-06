Bolna ispovest!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'' jedna od gošći bila je bivša zadrugarka Vladana Zlatanović, koja jekomentarisala aktuelna zbivanja u Beloj kući, a pored toga se prisetila nemilog događaja, kojeg se prisetila s gnedlom u grlu. Naime, ona je otkrila kako je prevrodila period nakon što je njen bivši momak nastrnuo na nju, te je odlila detalje kojih se sreća s bolom i tugom.

- Aneli je podelila da je Asmin nju tokom veze udario, a ti si nam ovde u studiju priznala da te je bivši dečko pretukao i da si žrtva nasila - kazala je voditeljka.

- Da, tukao me je satima. Koliko god to za mene bilo bolno, ja nisam žrtva. Ja sledećem želim da budem još bolja parnterka i da se razumemo - rekla je Vladana.

- Je l' si zvala policiju? - upitala je voditeljka.

- Ne. Njemu je kazna sve što se desilo nakon što me je pretukao. Ja sam nakon toga radila mnogo na sebi i prevazišla sam sebe. Meni više ne klecaju noge. To je bio jako brutalan i nemilostdan čin. Njemu je tad bio povređen ego. Dve godine se nakon toga nismo sreli, a onda je usledio suret. Ja sam sve to preživela, ali se nadam da sam izašla jača iz svega i prebrodila sve te traune - kazala je Vladana.

Autor: Snežana Zindović