Nacija je čekala njegovu ispovest!

Voditelj Darko Tanasijević obevio je razgovor sa Nenadom Aleksićem Ša, koji je otkrio kako se oseća dok su Miona Jovanović i Stanislav Krofak sami na medenom mesecu, povodom zadatka Velikog šefa.

Aleksić je rešio da ogoli dušu i bez okolišanja prizna da li smatra da će novonastala sitacija promeniti njihov odnos i stvoriti potpuni razdor.

Ceremoniju svadbenog venčanja Mione i Stanislava pogledajte OVDE.

- Kume, brate, je l' te brige prate? - upitao je Darko.

- Ma meni je sramno što sam i radi fore bio kum Mioni i Stanislavu. Žurka mi je isto teško palo, a najteže taj momenat kad su otišli njih dvoje. Učesnici su ispali fer, jer mi niko nije stajao na žulj. Iskreno, sada o svemu razmišljam. Sedam meseci sam ipak tu s njom, a onda ona ode, a ja ne znam šta je s njom i kakva su dešavanja dok su oni sami. Ne dernjam se, ne skačem, slomljen sam - istakao je Ša.

- Mnogi bi sad pomislili da sumnjaš u nju, a sve vreme demantuješ to i govoriš kako joj veruješ. Kako to? - upitao je Darko.

- Darko, teško je da u praksi poveruješ da ti je devojka koju voliš sama s bivšim. Jezivo mi je kad na to pomislim. Meni ovo nije nikakva igra, ovo sve je moj život - kazao je Ša.

- Šta ti prolazi kroz glavu dok je ona sama sa Stanislavom u hotelu? - upitao je Darko.

- Iskreno, Darko, ne smem ni da kažež šta sve, iskreno. Ja sam iskreno stvarno i zabrinut dosta. Šta da kažem osim toga da sam slomljen?! - kazao je Ša.

- Kako komentarišeš to što su učesnici komentarisali da Miona neće biti posle medenog meseca ni sa tobom, i sa njim? - upitao je Darko.

- Ako misle tako, njihova stvar. Ja sam uvek govorio kad imam nešto da zamerim. On je Mionu gledao, ja sam to primetio, a mislim da je njoj to na momente prijalo. Koliko god on možda želeo da predstavi sve ovo kao igru, venčanje i ostalo, mislim da to nije u celosti s njegove strane igra. Naručio je pesmu ''Princeza'', kao da se stvarno ženi i da se sve ovo istinski odvija. Nije mi baš jasno, ali dobro. Miona je takva kakva je, ona očigledno radi neke stvari koje ja ne želim - istakao je Ša.

- Koliko si tužan od 1-10? - upitao je Darko.

- 150, nije mi dobro. Meni će biti sve jasno onda kada se ona ovde bude pojavila. Darko, osećam se kao neko smeće. Preispitujem sebe, ne mogu da verujem da ja toliko grešim i da sam toliko loš. Svi mi sve zameraju. Izgubio sam samopoštovanje - istakao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović