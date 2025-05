NOVA ŠOK AFERA U BELOJ KUĆI!? Palo raskrinkavanje odnosa Sanje Grujić i Mateje Matijevića, ukućani zanemeli (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" , a na sledećem klipu ukućani su mogli da saznaju kako Ena Čolić raskrinkava Sanju Grujić i Marka Stefanovića.

- Nikad nisam ni krila da smo Mateja i ja imali neko druženje. Mateja nije osoba koje treba da se stidim. Marko to zna. Njih dvojica se igrom slučaja i znaju, pričali su o tome normalno. Ostale stvari mogu da objašnjavaju devojke koje su pričale - rekla je Sanja, pa dodala:

- Da sam ja Marka unakazila, mogu slobodno da pričaju. Ja u njemu budim najbolje, kao i on u meni. Kada je reč da se dovezuje na nečije pevanje, devojke same potvrđuju da dele simpatije prema Marku - rekla je Sanja.

- Ne znam ni koja je pesma. Ispada da je Sanja u pravu, očigledno da gaje neke simpatije prema meni. Ena ispada da nije bila isskrena sa Pejom u odnosu. Što se Mateje tiče znam da nisu imali ništa mnogo više, da jesu bio bih upućen - rekao je Marko.

- One nisu znale za Mateju i Sanju. Ja sam to saznala ovde, pričalo se da je vaćario za si*e. Ja sam im to ispričala. Bila je pesma za buđenje "Ako poželiš da mi se vratiš", ja sam počela da pevam, a on je nastavio, a onda sam se ja ućutala kako ne bi nešto bilo. Ona je u tom momentu počela da peva drugu pesmu - rekla je Ena.

- Oni i te kako gledaju u nas, ja sam šokirana. Izgorele su kad sam se ja pojavila prvu noć. Gore, gore, gore! Sveća može da se ugasi ili da izgori skroz. Nek se paze da ne dogore - rekla je Sanja.

- Izgorela sam, vrlo - rekla je Ena.

- Milan je baš skoro dobacio: "Boga mi Mateja, priča se da je bio sa još jednom učesnicom iz kuće na nekom rođendanu, a to nije Ena", svi su ćutali. Ja sam zaključila da je to Sanja definitivno. Ona se jednom totalno raspilavila kad je videla Mateju. Mateja to sigurno neće priznati jer nije kompleksaš. Moj zaključak je da je Sanjči pala na Filipovom rođendanu - rekla je Jelena.

- U tom trenutku Mima govori Gruji: "Nikad ne bih izdala Mateju, a za ovu žensku me baš briga" - rekao je Dača.

- Ja Mateju nikad ne bih izdala. On je Grujin drugar. Istina je da je Sanja bila na rođendanu Filipa Đukića, dalje e znam ništa - rekla je Mimas.

- Demant kao kuća. To je rođendan Filipa Đukića, jeste bila Sanja i bio sam ja. Tamo sam bio sa dve devojke. Milan je bacio rovca. Sve i da je Milan bio sa nama, kako on to može da zna. Mogu da kažem sa kim sam bio, nalazi se u spoljnom svetu, bila je učesnica rijalitija - rekao je Mateja.

- Da sam želela da ima se*sualne odnose sa Matejom, imala bih još u petici - rekla je Sanja.

- Nema prostora za nešto prema Marku - rekla je Ena.

- Pomislio sam da umesto da pevaš Peji tu pesmu, ti slušaš šta ja pevam - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić