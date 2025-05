Neočekivano: Ivan izazvao Anu, pa odmerili snage u obaranju ruku, ukućani navijali (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je Mićina igra istine. Prvo pitanje postavio je Daču Virijevića kako bi prokomentarisao večerašnje procente.

- Mislim da je Uroš podržan jer iznosi ispravne stavove. Meni je čudno što je Džordanka imala više procenata od Mime - rekao je Dača.

- Ovo je kataklizma za Uroša Stanića. Pričao mi je da je bio najzanimljiviji, a ovim je pokazao da je niko i ništa, da je jedan običan provokator. On je isključivo osoba koja vređa. Matora je na svim negativnim anketama, imala je katastrofalne postupke, a ima više od Stanića. Jordanka je okej, to ti je kao švajcarsko pivo. Da je Baki pojeo krofnu, Mima bi pojela nešto drugo - rekao je Luka.

- Meni je žao što sam prvi na ovoj nominaciji što sam imao najviše. Kao komentator dominiram, a puštam kerove da laju. Uroš ide u svoje carstvo, a ovi nek laju, Zgazila bi me Rada kojoj sam branio ćerku. Drago mi je da se komentarišu moji procenti - rekao je Luka.

- Danas su se svađali Ana i korda, stala sam u odbranu Ane. Njega sam malo jurila, a malo kritikovala. Ne mogu da ih odvojim. On je rekao: "Polako", ne znam do kad će to biti polako. On je dobro rekao sve - rekla je Rada.

- Imate puno pravo da me kritikujete. Dala sam zeleno svetlo i za ankete i za sve. Sad kad mogu i bez oca, mogu i bez njega. Dok sam se presvlačila on je rekao: "Ajde sad da pričamo", ja nisam htela bez bubice. Više se ne plašim. Kad sam rešila da pustim svoju ruku, ne - rekla je Ana.

Ana Nikolić i Ivan Marinković odmerili su u toku igre svoje snage obaranjem ruku.

- Moram da izbacim svoj bes - rekla je Ana.

- Šaci, sve za ljubav - rekao je Korda.

- Da li si u jednom momentu pomislio da si ti igra Vasića? - pitao je Mića.

- Ne - rekao je Korda.

- Uzimali ste prezimena koja nisu po tradiciji, koje ćete prezime uzeti kad se venčate? - pitao je Mića.

- Ja nisam moderna po tom pitanju, naravno da ću uzeti muževo - rekla je Ana.

- Navedi tri dobre i tri loše osobine za Kordu - rekao je Mića.

- Da je lud, izgoreo za pi*ku, može svako da mu puni pamet. Dobro je da dobar ku*ac ima, tako je rekao Ani danas. Brz, pametan, vredan - rekla je Rada.

- Da li je Ivanu stid što pripada on vama? - pitao je Mića.

- Ivana ima svoju kuću, mi svoju - rekla je Rada, pa dodala:

- Mene svi moji zetovi poštuju. Imam ih još tri kući. Koliko vičem na njega, ja ga ne mrzim. Ima brz jezik i malo je otišao - rekla je Rada.

Autor: A.Anđić