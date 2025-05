TO JE NJIHOV PRAVI ODNOS: Đedović dao svoj sud o prijateljstvu Aneli i Ivana, ubeđen u jednu stvar (VIDEO)

šoK!

Ena Čolić je ustala da prokomentariše odnos IVana Marinkovića i Aneli Ahmić,

- Ivan nikome ne želi dobro - krenula je Ena pa je dodala:

- Svi mi znamo koliko je Ivan vređao Aneli, i isto sukob nje i MAtore, a Ivan je proganjao Anelu u odabranima. Što se tiča Amidžija Aneli je rekla da u Eliti fali Janjušev humor,

- Ona meni tako nije rekla - rekao je Luka.

- Ja kada sam sa Lukom, ja sam srećna i vesela, a to što on mene gasi to je njegova stvar. Ja sam sama kriva za pitanja koja mi postavljaju, govorila sam o njemu i Janjušu i svemu, to je moja greška - rekla je Aneli.

- Ovo je njihov pravi odnos, kada nema sejanja mržnje, oni se tako ponašaju - rekao je Marko o Aneli i Ivanu kada ga je Luka prevario:

- Dosta mi je ovih priča o tebi, gde je Sandra - dodao je Luka i svi su se nasmejali.

- On priča samo o Baji, i poklonima - rekla je Aneli.

- Nama nisu stigli pokloni kada je bila meni i Sandri, i krenuo sam da se sprdam za to a meni to zameraju - rekao je Luka.

- Meni je klip jasan, nemam ja šta da radim i kažem, meni je sve onako kako treba da bude. Zaslužuju sve - rekao je MArko.

Autor: N.B.