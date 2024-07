Muk u Beloj kući! Uroš započeo raskrinkavanje udate Jelene, Ivan odmah krenuo da pravi haos zbog tajne afere! (VIDEO)

Ove detalje je cela nacija čekala da čuje!

Voditelj Milan Milošević stigao je u "Elitu" kako bi se održao vanredni "Pretres nedelje" i poslednji u ovoj sezoni. Večeras će Uroš Rajačić izneti sve detalje o aferi sa udatom Jelenom Marinković, a svi željno iščekuju da vide kako će Ivan Marinković reagovati na to.

- Kako si, Uroše? Je l' ti neprijatno? Slušao sam tvoj razgovor sa Darkom i šta si rekao Ivanu, razumem što si tako postupio. Moram da ti kažem da posle razgovara koji su Ivan i Jelena obavili da su mnogi podržali Jelenu. Ti znaš koliko je ona nesrežna, koliko je ponižava i da je sakrio milion dinara - govorio je Milan.

- Reći ću da danima vagam i gledam šta je najbolje da se uradi. Ludilo je otkako je Stefani iznela, ja sam bio spreman da ćutim. Janjušu sam juče ispričao kako je tačno bilo, nije moga da zna. Juće sam došao u situaciju da me Ivan pita, rekao sam da želim da ih spasem i sačuvam ove situacije pred kraj rijalitija. Jelena, ne mogu da verujem da si došla u situaciju da se poveravaš ljudima i govoriš svoju tajnu - rekao je Uroš.

- On je rekao da se spremao i da će da sipriča sve - umešala se Jelena.

- Rekao je da će da da dopisivanje sa tobom, gledaoci su to već videli. Rekao si da bi se sa njom viđao napolju, da li govoriš istinu ili je raskrinkavaš? Videli smo pipanje ispod rulet stola - dodao je Milan.

- Krenulo je sve od Slađe Bošković, istina je šta je Stefani pričala. Primetio sam neke stvari, ali nisam razmišljao. Bio sam tad povezivan sa više devojaka, nije mi palo na pamet ko je. Iz čista mira mi je donela kafu i čokoladicu, kad je rekla da je Jelena, ja sam rekao da me to ne interesuje. Povodom da napravi prvi korak, bio sam u šoku. Ja vidim svako ko me pogleda - govorio je Uroš, a Ivan je sve vreme ispitivao Jelenu zašto je to uradila.

- Ja sam mu danas rekla da sam prva sve počela, 100 puta sam rekla - pravdala se Jelena.

- Ja nisam pitao nikad što mi je dala to, sve se nastavilo... Bile su čokolade ispod jastuka, na krevetu... Sve dok me nisu poslali u zatvor. Došao sam u zatvor, rekla je da je to sudbina. Rekla mi je da legnem, ja sam legao okrenut ka rešetkama... Osetio sam da se približava, ja sam se okrenuo ka njoj. Kad osetim tu privlačnost, ja sam kriv što sam dopustio... Ja ne pokušavam krivicu da skinem sa sebe, bilo je neko maženje, nije bilo onanisanja, nego maženje... Pokrili smo se u jednom trenutku - govorio je Uroš.

Autor: A. N.