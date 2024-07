Speman za suočavanje: Rajačić rešio da Ivanu sutra prizna sve o odnosu sa Jelenom, pa otkrio da li mu je zavela srce! (VIDEO)

Ovo je nacija čekala!

Uroš Rajačić nastavio je svoju ispovest o odnosu sa Jelenom Marinković, te je voditelju Darku Tanasijeviću pritnao da mu je putem ceduljica izjavljivala svoje emocije.

- Nakon zatvora, Jelena se poverila Stefani o tome šta smo imali. Stefani ne laže, sve je istina. Posle toga, počela je da mi piše porukice, koje je Stefani prenisila, a ja ih imam kod sebe. Ja sam od prvog mometa jasan, nemam emocije prema Jeleni. Ivan najavljuje meni razgovor sa njim, nemam problem da mu priznam sve - istakao je Rajačić.

- Da li te Jelena gleda? Danas je ceo dan trenirala, primećuješ li to? - upitao je Darko.

- Darko, danas i ne baš nakon što se saznalo, ali mi je do sad kucala kad sedim u hotelu, perionici. Jednom mi je samo rekla:''Odgovori''. Jasno mi je šta želi. Sutra ću na početku emisije reči Ivanu istinu, neka bude kako bude - rekao je Uroš.

- Da li su se tebi javile neke emocije? - upitao je Darko.

- Ne. Ne javljaju mi se tek tako emocije. Privukla me je fizički i to je to - kazao je Rajačić.

Autor: Snežana Zindović