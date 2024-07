Veruje svojoj ženi: Ivan ne prihvata da ga je Jelena prevarila, tvrdi da je ovo Đedovićevo maslo! (VIDEO)

Ne želi ni da čuje!

U toku je 'Mićina igra istine', a Ivan Marinković otkrio je da veruje svojoj ženi maksimalno i da nema teoretske šanse da mu je radila bilo šta iza leđa.

-Lejdi kako je moguće da kad je odlazila Slađa ti si toliko plakala, a sada za Lakića ništa? - upitao je Mića.

-Prijateljstvo je koje se rodilo ovde i naastaviće se napolju. Ne plačem jer znam da ja sledeća ispadam - rekla je Lejdi-

-Ivane šta misliš o svojim procetnima? - upitao je Mića.

-Nije mi čudo, ne znam šta je Miljana očekivala da će da razvali mene i Bojanu, pa nismo mi maačiji kašalj. Meni je ovo realna situacija. To što je Miona prva tema ne znači da je ljudi vole, ja imam svoje glasače godinama unazad. Ne znam šta je Miljana očekivala - rekao je Ivan.

-Da li veruješ ženi i dalje? - upitao je Mića.

-Da, apsolutno. Vidim da su mi rekli da se spremim sutra i da će sve biti dokazano. Đedović mi je rekao da ću da se šokiram, rekao je da ima nešto od one tri stvari koje mi je predložio. Ako mi puste ceduljicu, to je kraj. Što da se ne kladim da uzmem neki dinar, ja verujem Jeleni 99 posto. Ja znam - rekao je Ivan.

-Ja imam pravo da verujem da se Marinković zanosi. Ne mogu da verujem da bi u celu priču bili umešani ljudi koji uopšte ne pričaju jedni s drugima - rekla je Kačavenda.

-Ja da sam na Ivanovom mestu ne bih uzimala zdravo za gotovo. Nevezano što sma trudna, ja bih ostala u šoku - rekla je Milica.

-Ovde je meni sve čudno. Jelena nije uopšte nervozna, ona je tako lagana. Ne deluje mi kao neki kul tip - rekla je Milena.

-Zato što je sigurna u sebe i zna da ništa nije uradila. Ja sam jutros pozvao Uroša da pitam, iako me je blam jer znam da ništa ne postoji. On jeste malo zbunjen, ali njemu to odgovara jer je upleten u priču. On je idealan za to, on je meni rekao da se ništa nije desilo, rekao je da ima čokoladica kao što je dala Darijanu ili nekome. Ja sam ga pitao šta bi sa telefonskom govornicom, zašto si ti rekao Jeleni dqa si video na ekranu samog sebe i Tedoru kako te povlači. On kaže kao u fazonu da istina je, ali ćuti. Bojana ga pita što baš Jeleni, on je video da je tu Jelena i spomenuo joj. Rekao je da ima tri tajne, ja ga pitam jel Jelena jedna on kaže ne nema naravno.. Ovo je klasična priča da se skine sa Teodore pa da se prebaci na Jelenu - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P