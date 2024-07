Noćna mora se obistinila: Ivan sve više svesniji da su Jelena i Uroš bili intimni, počeo da veruje da ga je žena prevarila! (VIDEO)

Ovo nije mogao ni da sanja!

Jelena Marinković progovorila je o tajnoj vezi sa Urošem Rajačićem koju je krila od Ivana Marinkovića, ali po svemu sudeći on je sve više počeo da se uverava u ovu priču, iako u prvi mah nije to shvatio tako ozbiljno.

Jelena da li si se poveravala Stefani? - upitao je Darko.

- Sad sam super, bila sam u šoku. Ja sam sa Stefani bila baš bliska iskreno. Jesam se poverila Stefani očilgedno je sve ovo istina. Ja šta god da kažem vi ćete kontru - rekla je Jelena.

Da ti neko namešta priču, da li bi bilo očekivanije da to uradi neko ko sa tobom nije blizak, a ne tvoja najbolja drugarica sa kojom spavaš u krevetu. Koji je njen interes da to sve izmisli? - upitao je Darko.

-Ajde više odgovori nemoj da kupuješ vreme - rekao je Ivan.

-Stefani nema nikakav inters da izmisli bilo šta o meni. Ovo što je Bojana rekla o meni je tačno, Bojana je skočila na nas i pitala je da li nas dvoje flertujemo. Ja sam se smejala - rekla je Jelena.

Mene to ne bi iznenadilo jer ću te podsetiti da si se Marku Đedoviću poveravala o problemima sa Ivanom

Čudno je da ti nisi ustala i rekla Stefani alo bre mala glupačo šta ti pričaš o meni - rekao je Darko.

-Slažem se, ali sam bila šokirana. Stefani nema razloga da slaže, ne znam šta je ovo - rekla je Jelena.

-Ja ću sad da odgovorim na pitanje pošto Jelena ne zna da odgovara. Meni je ovo čudno jer su ovo potvrdile sve bliske osobe Jeleni - rekao je Uroš.

Da li si pisala neke papiriće Urošu i stavljala u roze neseser ? - upitao je Darko.

-Ne, ja nemam roze neseser - rekla je Jelena.

Jelena o čemu si htela da se poveriš Matoroj što zna Stefani? - upitao je Darko.

-To sad nije bitno. Ja sam htela da joj kažem nešto što se radi samo o meni, ne o Ivanu - rekla je Jelena.

Meni je sve ovo vrlo čudno, Uroša poznajem, on je provaljen u startu kad mulja i laže. Stefani jedino ako je poremećena osoba i da ovako u detalje opisuje situacije i laže - rekao je Darko.

-Stefani nije neko ko bi spletkario i lagao, onda moram da kažem da je ovo istina. Mi smo u zatvoru pričali i pevali sve pesme, što se mene tiče u zatvoru se ništa nije desilo - rekla je Jelena.

-Ti si toliko glupa, uhvatili su te u mašinu ne znaš šta radiš - rekao je Ivan.

-Šta ti je što si nervozan? - upitala je Jelena.

Jelena ti kao da se ograđuješ od Ivana - rekao je Darko.

-On mene nikada ne sluša, kada je neki zajednički problem on meni kaže da to nije moja stvar. Ja ću da pričam kako ja osećam - rekla je Jelena.

Jelena ti si spavala sa Stefani i ti si birala nju za drugaricu. Ako uzmemo teoriju da je Đedović sve to zakuvao, Đedović kao glavni zlikovac je uspeo Stefani da ispere mozak, da joj zamaže oči. Kako je Đedović uspeo da obrlati Bojanu? - upitao je Darko.

-Šta je Bojana potvrdila? - upitao je Ivan.

-Stefani nikad ne laže - rekla je Jelena.

-Bojana nije potvrdila da je Jelena radila ono u hotelu, ali zar ti nije čudno da je Bojana primetila neke stvari? - upitao je Darko.

-Meni je čudno samo za Bojanu, ali posle razmišljam da naravno da nije čudno što mi nije prenela pošto smo 6 godina u braku - rekao je Ivan.

-On nije dobro uopšte - rekla je Jelena.

-Meni ne treba 500 puta da se ponavlja stvar -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P