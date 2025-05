Puklo prijateljstvo!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ena je bila super u nekim situacijama, ali je imala i loše momenta. Branio sam je od srca, ali me jako iznerviralo to što je uradila. Ujela me za srce. Ne mogu da verujem da nešto uradi dva puta. Ta vrsta obmane je neverovatna. Ne može Uroš STanić da uči Enu neke reči i da zbog njega ona uradi to Anđeli u svađi. Nemoj da se praviš šulava, kao što si juče ispala šulava za after. Priznaj bar pola. Pošto si obučena u belo, možda sam i ja to veče mogao da budem isprskan. Nemoj da mi glumiš jagnje. Iz tvog oklopa može da se pretvori jedna velika zver - rekao je Gastoz.

- Ja sama biram svoje društvo - rekla je Ena.

- Pejo, da li sam ti rekao da moraš da se odvojiš od nje kad ste počeli, jer ona može u tebi da izazove nešto zlo? - pitao je Gastoz.

- Da - rekao je Peja.

- Zabošće ti nož u ta ista leđa. Inače prijatelj, najlepše reči na prethodne dve nominacije mi je uputio mi je on. Rekla sam da su mi njegove reči fleks i da će moj sin moći da pokazuje drugarima - ubacila se Ena.

- O ovome sam pričao već. Promenio sam neke stavove po pitanju tebe. Jesi ti jela meso, pa si postala vega? E sad sam ja vegan. Kad je bila poenta za šamare, oni nisu bili zajedno. Posle sam ih video zajedno, kapirao sam da su se već jednom opekli da više neće biti takvih situacija. Njihove rasprave su bile sve sa roštilja. Ona, kao moja drugarica želi da pomene mojoj devojci neke situacije iz prethodne sezone. Zamislite da Ena čolić dođe i kaže da nikad više neće imati se*s, ima ponovo, a onda osuđujemo Anđelu koja je rekla da neće imati i nije ga imala. Što se tiče tih aftera, ja sam bio jedina kamera. I ja sam mogao da budem isprskan. Došla si u sedam kad smo svi već bili polupani. Kako se zove ta tvoja priča? Da li smatraš sebe za osobu koja treba da ima takve kombinacije? - rekao je Gastoz.

- Nikome nisam pričala jer je bilo blam, jer nije bila veza.Ja nikoga nisam imala osim njega. Gledali smo filmove, spremao mi je hranu - rekla je Ena.

- Što se tiče drugih aftera, ne postoje. Blefirao sam - rekao je Gastoz.

- Hvala Bogu - rekla je Ena uplakana.

- Ajde sad priznaj šta je bilo - rekao je Gastoz.

- Mi smo te probudili. Zajedno smo plakali u kolima jer mi je uginuo pas. Filip je pitao da vozi i tebe - rekla je Ena.

- Nije ona ništa katastrofalno uradila, ali ako ona može da pi*a po mojoj devojci mogu i ja da kažem. Imale ste fer plej, ja sam se povukao. Svašta ste rekle, ja sam vas pustio. Ono ti nije bilo na mestu. Ti si Bogom dana. Izneverila si me i razočarala. Ja sam se svađao sa mojom devojkom zbog tebe sto puta. Ti si ovde slagala. Gastoz ne laže. Rekao sam da mi je malo krivo, i nije krivo. Ne postoji nijedno drugo veče što se Ene tiče. Dobio sam na neki način direktivu da čuvam ENu ovde, ispoštovao sam koliko sam mogao. Nije više isto kao na početku. Meni odgovara ovako da smanjim krug ljudi, ne moram da se ljubim posle finala. Ne praštam nikome više, a posebno ne njoj - rekao je Gastoz, pa nastavio o Terzi:

- Stvarno se poboljšalo. Pričao sam uvek da nisi loš, ali ispadaš glup i ishitren. Izgovaraš morbidne stvari za žene. Ja sam juče ispao loš, meni je to minus. Ovo što radiš sa ribama radiš, sećam se samo da je Milica rekla da ne želi da te vidi sa Sofijom. Kad si trebao da blistaš ti si zaribao. Hvala ti za Anđelu. Nisam te nikad terao, Kariću - rekao je Gastoz.

- Nastavi da hvališ moju najveću grešku - rekao je Karić.

- Srozavaš se sa nekim stvarima baš sad kad trebaš da zasijaš. Terza, naš odnos se popravio. Mnogo te volim i ti si moj brat. Šaljem Enu, a ostavljam Terzu - rekao je Gastoz.

- Očekivao sam - rekao je Terza.

Detaljnije u video - prilogu.

Autor: A.Anđić