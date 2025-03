Govorila sam istinu za Asmina, a on... Aneli optužila Đedovića da hoće da joj naruši odnos sa Alibabom, pa ga proglasila lošim čovekom i ZLOM! (VIDEO)

Puklo prijateljstvo!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu i pozvao je Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao o njenom krahu prijateljstva sa Markom Đedovićem.

- Šta se to desilo između tebe i Marka Đedovića? Govorila si da ti je on najbolji, da te je branio i da je dobar čovek, a sad ga pljuješ kod Matore i kažeš da od njega nema većeg zla - rekao je Darko na samom početku.

- Danas sam komentarisala sa Matorom da je užasan čovek, bolesno mi je šta je sve ispričao i rekao mi je da lažem i da me je žano branio. Nema šta nije izgovorio za mene, sestru i majku. Loš je čovek i pun je zlobe - govorila je ona.

- Da li se plašiš šta bi sve Đedović mogao da iznese za tebe i tvoju porodicu? - pitao je voditelj.

- Ne plašim se što se mene tiče, kod mene je sve crno na belo i sve sam dokazala da za Asmina ništa nisam lagala. Mene jedino brine to što mi je rekao za sestru i to mi ne liči na nju da je radila - dodala je ona.

- Matoroj si rekla da te on navodi da pljuješ Alibabu, da prošle godine ništa nisi slagala, a da ćeš za stolom da pričaš da jesi - rekao je Darko Tanasijević.

- Đedović je to želeo, rekao je da me je lažno branio i da je za mene sve lagalo. Ja imam drugaricu kojoj sam ostavio Đedovićev telefon i sa njom je stupio u kontakt. Ja sam joj poverila telefon, ona mu je dala sve skrinšotove. Ja sam dala sve poruke dok smo bili napolju. Ovde si pričao da je sve istina, kako me je sad lažno branio? Mislim da je narod razumeo i bitno mi je da narod razume. Držim se da sam govorila istinu za Asmina, a ono što je on iznosio za mene pola nije bila istina. Donesite mi poligraf, pa da idemo Đedović i ja i da vidimo ko laže - govorila je Ahmićeva.

- Da li je istina da Đedovića danima provociraš? - upitao je voditelj.

- Zamerila sam mu neke stvari kad je govorio da ja ne želim da bude Anđela žrtva i videla sam da sam u kanalu. Ja sam iznosila svoj stav, ne može da me spreči da komentarišem. Mi smo se uvek kroz smeh peckali, dok sinoć nije eskaliralo. On je mnogo laži ovde izneo. Ko je u pravu, a ko nije neka narod proceni. Ja se držim stava da ništa nisam slagala i držim se toga da Asmin neće viđati dete jer je Đedović to tražio - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić