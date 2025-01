Samoživa je i drska: Aleksandra definitivno stavila tačku na svoje prijateljstvo sa Sandrom! (VIDEO)

Puklo prijateljstvo!

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, on je podigao Sandru Obradović da bi mu ispričala zašto je došlo do prekida njenog prijateljstva sa Aleksandrom Nikolić.

- Kaže družiš se sa njenim dušmanima - rekao je Milan.

- I ona se družila sa istim tim ljudima, pa kada se ona posvađala, mislila je da ću ja prestati da se družim sa njima. Ona je bila u vezi sa čovekom koji je diskvalifikaovao Luku, pa sam joj ja rekla da ako je to njena sreća, ja ću da podržim - rekla je Sandra.

- Druži se sa ljudima koji su za moju ćerku rekli da će biti k. Što se tiče Ivana, pa i vi se družite sa njim - rekla je Aleksandra.

- Pa zbog tebe se družimo - rekla je Sandra.

- Zbog mene? To siu gluposti - rekla je Aleks.

- Na ovim nominacijama Sandra je ustala zagrlila te i poljubila, a ti si već četvrti put nju uvredila, nazvala si je dupljakom - rekao je Luka.

- Ti si ovde najveći dupljak, jednu priču pričaš meni, pa drugu Ivanu, a treću Milovanu. Skini mi se sa grbače, prevarantu jedan. Skačeš ovde da braniš Sandru, ti koji je ovde omalovažavaš svih ovih meseci - rekla je Aleksandra.

- Ne treba on tebi da objašnjava moj i tvoj odnos - reklaa je Sandra, Aleksandri.

- Pa onda ga ti ućuti - rekla je Aleksandra.

- Nisi ni ti Ivana ućutala - rekla ja Sandra.

- On je ološ jedan, kog je žena ostavila dok je bio na robiji, pa drugoj ženi si bio ljubavnik. Kada je bio čuveni zadatak, nas dve smo ležale u krevetu. Tad sam joj rekla da je to idealna prilika da iskoristim ono što meni treba. Nakon toga se desio petak, gde sam ja rekla da mi treba vremena, kada se pričalo o Ivanu. Ona je nakon toga ostala šokirana zašto joj ja nisam rekla. Zadatak nam je bio da ja vidim ćerku, a ona da vrati Luku. Govorila mi je kako ja dozvoljavam Ivanu sve, a ja recimo nikad ne bih trpela ono što Luka tebi radi. Samoživa si, drska si, ko to može da trpi svaka mu čast. Volim ja nju, ali ko će to da istrpi. Druži se sa mojim neprijateljima - rekla je Aleksandra, pa nastavila:

- Sofija je doživela nagli preokret, kada su svi počeli da me vređaju, počela je i ona. Funkcioniše samo u čoporu - rekla je Aleks.

- Sandra nije sebična i nije dvolična. Meni se bar pokazala kao dobar prijatelj, naljutila se na mene jer joj nisam rekla ko je meda, nismo nakon toga razgovarale dan ipo. Nisam želela da joj kažem, mogla sam, ali nisam - rekla je Sofija.

- Vi ste svi foliranti ovde - rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.