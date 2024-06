Sad ćuti jer treba ženi da se pravda: Aneli misli da je abortusom rešila sve Janjuševe probleme! (VIDEO)

Ne veruje u reči koje čuje od nega!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- O kakavoj izdaju pričaš? Ako je prekid trudnće izdaja, šta si uradio kad si je tudnu vređao i ponižavao? Kako se to zove? Ljubav i podrška sigurno nisu - glasilo je pitanje.

- Sad nije važno. Bio sam loš, ozbiljan sam i šta god da je bilo gotovo je. Ja se osećam krivim za situaciju što sam sebi dozvolio neke stvari. Ja sam gledao početak rijalitija i sad sam svesniji kad padnem kako ovde može da se funkcioniše kad se razmišlja mozgom. Ja sam sam kriv što sam ušao u bilo koji odnos i sad je došla naplata za sve sezone. Žao mi je što sam neke stvari dozvolio, želim joj svu sreću da nastavi svoj život. Želim da stanemo na noge i ona i ja. Želim da se posvetim sebi i ćerki, nikog ne mrzim. Nije bilo kako treba i to se videlo od starta, sve je to bilo mučenje, ali bio sam iskren. Šta god da kažem, gotovo je - pričao je Janjuš.

- Najlakše je da kaže da psihvata krivu kad je sve gotovo, kad je sve urađeno i kad si nekog slomio. Rekao je sve čim je rekao da ga ne zanima šta je bilo i da kreće novi život, a na mene je ostavio psihičke posledice. Znam da će to da prođe, ali sad mi je tako. Ja se bojim svakog pitanja, preseče me. Ja bih lagala kad bih rekla da sam ja odličo, meni se za sekundu promeni raspoloženje. Ja se po ceo dan iskaljujem na Slađi, jer je sa mnom. Sve će ovo da me ojača, ovo sve otkako sam ušla je moja životna škola - rekla je Aneli.

- Šta da kažem? I ona nastavlja dalje, ja ću isto da imam posledice - dodao je Janjuš.

- On je sad ironičan kad ovo kaže, neću ni da odgovaram na ove odgovore. On će jedino da ima posledice napolju sa ženom, kao što je juče rekao. To je ovo njegovo stanje što ćuti jer treba ženi da se pravda. Ja sam se očistila i njemu je sad sve ravno - dodala je Ahmićeva.

- Janjuš je shvatio da je na negativnom anketi i da ne može da manipuliše. On u besu kaže sve što misli, da je najgora, da je zlo i da sa njom nikad nije hteo dete. Smatram da je on jedva čekao abortus, a sad se pravda bivšoj ženi i detetu - komentarisala je Slađa Lazić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.