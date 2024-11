U Srbiju stižu tri ciklona koji donose padavine: Evo šta će se desiti ako ih pritisak 'zabetonira'

Tri ciklona koja se formiraju u regionu, iznad mora kod Grčke i Italije, uticaće na vremenske prilike na Balkanu i u Srbiji. Kako navode prognostičari, vreme uslovljeno prvim ciklonom nas pogađa tokom vikenda, drugi će uticati sredinom, a treći krajem nedelje.

Pod uticajem ta tri ciklona, u Srbiji se očekuju padavine, ali i sneg ne samo u planinama.

Tokom subote i nedelje, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) zadržaće se oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Malo toplije biće u nedelju, na severu će biti umereno oblačno i suvo vreme sa kraćim sunčanim intervalima

U ostalim krajevima Srbije biće oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Uveče i noću očekuje se prestanak padavina. Početkom sledeće sedmice biće suvo vreme uz povremene sunčane intervale.

U sredu umereno naoblačenje, uveče na severu i zapadu kiša, koja će se tokom noći i u četvrtak, uz manji pad temperature, proširiti i na ostale krajeve, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

Krajem perioda biće uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim padavinama, navodi RHMZ.

Čubrilo: Prvi kasno-jesenji period sa povremenim padavinama

Prognostičar Marko Čubrilo naveo je na svom Fejsbuk profilu da je pred nama prvi kasno-jesenji period sa povremenim padavinama, uz sneg uglavnom na nadmorskim visinama iznad 700 metara, a povremeno i nešto niže od toga. Do sredine decembra će, makar za sada, temperature biti mahom ispod ili iznad proseka.

"Hladan front će usloviti formiranje slabog, visinskog, ciklona negde nad Jonskim morem, tako da će za vikend biti pretežno oblačno, a sa pokretanjem severoistočnog strujanja vetrovito i još malo hladnije, posebno u subotu kada bi se nad većim delom regiona maksimum kretao od nula do pet stepeni. Padavine bi se u jugoistočnom visinskom strujanju sa istoka i jugostoka prebacivale na naš deo regiona, ali bi ih znatno više bilo nad većim delom Srbije (osim Vojvodine), severom Crne Gore, istočnim i središnjim delom BiH, kao i na istoku Hrvatske", objašnjava Čubrilo.

Kako navodi, formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u predelima iznad 800 metara nadmorske visine, sa mogućih dva do 15 centimetara, a ponegde na planinama na jugu i jugozapadu Srbije koje se nalaze na nadmorskoj visini od 900 metara, i oko 30 centimetara snega.

"Od nedelje ciklon nad Jonskim morem oslabiće, te će početkom sledeće nedelje biti uglavnom suvo i malo toplije uz maksimume od dva do 10 stepeni. Sredinom nedelje se očekuje nova ciklogeneza, ovog puta nad Tirenskim morem koja bi jugoistočnim, istočnim i ponegde središnjim delovima regiona donela nove padavine, dok bi se snežna granica kretala na oko 600 metara nadmorske visine, tako da se pojava snega i u predelima ispod 500 metara ne može isključiti. Iznad 800 metara nadmorske visine, povećanje visine snežnog pokrivača", napisao je.

Čubrilo ističe da se slično vreme očekuje i krajem nedelje, kada bi još jedan ciklon mogao da se razvije nad severom Italije, te da su padavine uz snežnu granicu na oko 650 metara nadmorske visine moguće i za sledeći vikend.

Meteorolog Nedeljko Todorović ocenio je da se sledeće potencijalno zahlađenje sa izgledima za sneg može očekivati između 10. i 15. decembra, ali da će to biti relativno kratko.

"Prava zima bi trebalo da dođe, ali to ne mogu precizno reći. Da bi se to dogodilo, trebalo bi da ciklon ostane jedno desetak dana, a zatim nastupi anticiklonski pritisak i, kako bi se žargonski reklo, zabetonira ga, što bi donelo maglu ujutru i oblačno vreme tokom celog dana, bez sunca", dodao je on.

Kako je naveo, snega možda bude više nego prethodnih godina, ali je teško pogoditi zimu koja će biti sa nekim dužim periodom hladnog, ledenog vremena.

