NOVI SNEG STIŽE U SRBIJU I TO VEĆ NAREDNIH DANA: Evo koji gradovi će se prvi zabeleti!

Narednih dana Srbija će biti na perifernom delu ciklona sa Jonskog mora, pa se očekuje tmurno i prohladno vreme, a takvo vreme nastaviće se i u nastavku decembra.

U Srbiji će od srede do petka biti oblačno. U sredu se slaba kiša očekuje u zapadnim i centralnim predelima Srbije, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje slab sneg.

U četvrtak se očekuje nešto intenzivnije padavine.

Kiša se očekuje širom Srbije, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, uz povećanje postojećeg snežnog pokrivača za desetak centimetara.

Snežna granica nalaziće se uglavnom iznad 500-600 metara nadmorske visine.

U noćnim, jutarnjim i večernjim časovima uslova za susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, pri čemu će se snežna granica spustiti na 300-400 metara, a tada bi sneg mogao prolazno da zabeli Užice, Novi Pazar, Bor, Majdanpek, Prištinu i druga područja na tim nadmorskim visinama.

Međutim, snežni pokrivač u nižim predelima se neće dugo zadržavati i topiće se, s obzirom na to da će temperature ostati u plusu.

U petak se očekuje novo prolazno naoblačenje, a južnije od Save i Dunava prolazno će biti kiše, na planinama i snega.

Vikend će doneti jaču promenu vremena.

Očekuje se jačanje snažnog ciklona sa centrom iznad centralnog Mediterana.

Ovaj ciklon delovaće na vreme u Srbiji najviše u nedelju.

U subotu će biti suvo, uz pojačanje jugoistočnog vetra

U prvom delu nedelje u Srbiji će duvati vrlo jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima.

Tokom dana očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz prodor hladnog fronta, pri čemu će vetar biti u skretanju na jak severozapadni, na udare prolazno i vrlo jak.

Zajedno sa prodorom hladnog fronta i odmicanjem ciklona dalje na istok, sa severa se očekuje prodor hladnije vazdušne mase, a kiša će u brdsko-planinskim predelima preći u sneg.

Prema trenutnim prognozama, oko 10. decembra očekuje se zahlađenje, pa će kiša i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

Tada bi moglo doći do manjeg formiranja snežnog pokrivača i u nizijama, ali bi se on brzo topio i ne bi dugo zadržavao, s obzirom na to da će temperature ostati uglavnom u plusu.

Ipak, iako će vreme u nastavku prve polovine decembra biti promenljivo, uz čestu kišu i sneg, ne očekuje se ono pravo zimsko zahlađenje sa obilnim snegom.

Temperature će sve do 10. decembra biti oko prosečnih vrednosti, da bi nakon 10. decembra bile i ispod prosečnoh vrednosti.

Uskoro počinje i ski sezona, a vreme u narednom periodu ići će na ruku planinskim predelima, uz dovoljno pokrivača na ski stazama.

Aktuelna visina snežnog pokrivača na planinama danas je od 30 do 40 centimetara, a snežna granica nalazi se iznad 600-700 metara nadmorske visine, uz povremeno spuštanje narednih dana na jugu i zapadu Srbije i niže od 500 metara, a sledeeće sedmice postojala bi mogućnost snega u nizijama.

Autor: Iva Besarabić