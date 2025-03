OBILNE PADAVINE, ALI VEOMA TOPLO: Evo kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana!

Sve više jača uticaj ciklona sa zapada, pa se narednih dana u Srbiji očekuje veoma promenljivo vreme, uz vrlo česte padavine.

Tokom današnjeg dana biće oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jedino će u centralnim, zapadnim i istočnim predelima tokom većeg dela dana biti suvo.

U Vojvodini se očekuju obilnije padavine, pri čemu bi palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Krajem dana padavine sa severa proširile bi se i na centralne predele, dok bi sa juga padavine zahvatile jug Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 12 do 16 stepeni, one će narednih dana biti za pet do sedam stepeni više od napomenutog proseka.

Nastaviće se veoma izraženo južno strujanje, uz dosta peska iz Sahare, pa će i dalje padati prljava kiša, što će posebno biti vidljivo na vozilima. Atmosfera će biti veoma zamućena.

Sve do srede sa Mediterana stizaće i veoma topla vazdušna masa, poreklom sa severa Afrike.

Od srede preko našeg područja premeštaće se ciklon, pa će sve do petka biti i obilnijih padavina, a kiša će biti praćena pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se i obilnije padavine

Kada centar ciklona bude odmaknuo na istok, sa severa će preko Panonske nizije uslediti prodor osetno svežije vazdušne mase, pa će tokom četvrtka doći do pada temperature.

Petak će sledeće sedmice biti najhladniji dan u sedmici, uz maksimalne temperature od 7 do 13°C. Biće kišovito, a iznad 1400-1500 metara nadmorske visine padaće sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Dakle, zahlađenje se očekuje 27-28.marta, a temperature će biti u padu za više od 10 stepeni.

Južno strujanje zameniće severno, koje će pročisititi vazduh od zagađenja i peska.

Duvaće jak severozapadni vetar.

Prema trenutnim prognozama sam kraj marta i početak aprila doneće svežije vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni što su temperature ispod proseka za ovo doba godine.

Autor: Aleksandra Aras