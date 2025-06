DANAS MALO PRIJATNIJE TEMPERATURE: Evo kakav je UTORAK pred nama, ali i kakvo nas vreme očekuje u NAREDNIH 7 DANA

Na istoku i jugoistoku Srbije vreme danas pretežno sunčano i toplo, u ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, posebno u Banatu, na jugozapadu zemlje, kao i u oblasti Homolja i Kučajskih planina, sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren severozapadni, a najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 25 do 29, a na istoku i jugoistoku od 30 do 33 stepeni.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije.

Vetar slab i umeren severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 28 stepeni.



Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo, a poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

