ŠIROM SRBIJE PADA KIŠA, A I SNEG JE BLIZU: Večeras će se zabeleti i u ovim gradovima

Srbija je pod uticajem ciklona sa Jonskog mora, pa preovladava oblačno, tmurno i hladno sa padavinama. Ove večeri već veje na planinama, a snežna granica sve više se spušta ka nizijama.

Širom Srbije ove večeri pada kiša, uglavnom slabog i umerenog intenziteta. Sneg pada u brdsko-planinskim predelima.

Snežna granica trenutno se nalazi na oko 500 metara nadmorske visine, a na zapadu, jugozapadu, istoku Srbije i u centralnim predelima na oko 300 metara.

U toku večeri kiša će nastaviti da pada širom Srbije u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

U nastavku večeri kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije, dok će u centralnim i zapadnim predelima snežna granica biti na oko 300 metara.

U brdsko-planinskim predelima u toku večeri i noći očekuje se dodatnih desetak centimetara snega, a zabeleće se i Užice, Požega, Novi Pazar, Bor i viši predeli Valjeva, Vranja, Pirota... U tim nižim predelima očekuje se tek manje formiranje snežnog pokrivača, koji će se zbog temperatura u plusu topiti.

Inače, aktuelna visina snega u brdsko-planinskom području Srbije je i do 30 centimetara, u višim predelima Peštera i jugozapadne Srbije i više.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 1 do 5 stepeni. Kopaonil, Zlatibor i Sjenica mere -2 stepena. U Beogradu pada umerena kiša i temperatura je 5 stepeni.

U petak pre podne na severu Srbije suvo, na jugu sa kišom, susnežicom i snegom, uz prestanak padavina sredinom dana. Ipak, posle podne sa severozapada se očekuje brzo premeštanje jače oblačnosti, a prema kraju dana i večeri kiša se očekuje južnije od Save i Dunava, na planinama sneg.

Maksimalna temperatura biće od 5 stepeni u Vojvodini do 12 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8.

U subotu na severu Srbije sunčanije, na jugu još ujutro sa padavinama. Maksimalna temperatura biće do 12 stepeni, u Beogradu do 10, a za razliku od petka, u subotu će najtoplije biti na severu Srbije.

Inače, u ovom času snažan ciklon sa olujom zahvata sa Atlantika Britanska ostrva i tokom petka i vikenda ovaj snažan ciklon sa olujom premeštaće se preko zapadne i centralne Evrope.

Deo ovog sistema zahvatiće i Srbiju i očekuje se jačanje jugoistočnog vetra, koji će u košavskom području i na planinama u nedelju biti i jak.

Očekuje se osetniji pad vazdušnog pritiska, a u nedelju će do Srbije stići novi snažni oblaci sa kišom i pljuskovima, ali se očekuje i otopljenje, pa će kiša padati i na najvišim planinama, uz otapanje snežnog pokrivača. Slično vreme očekuje se i u ponedeljak. Maksimalna temperatura biće iznad 10 stepeni, lokalno usled fenskog efekta južnog vetra i iznad 15 stepeni. Dakle, nedelja i ponedeljak doneće natprosečno toplo vreme, a temperatureće biti za sedam, ponegde i za 10 stepeni više od uobičajenog proseka.

U utorak se očekuje prodor hladnog fronta i priliv hladnije vazdušne mase sa severa i to u sklopu severozapadnog visinskog strujanja, pa će doći do pada temperature za pet do 10 stepeni,pri čemu bi se one vratile na prosečne vrednosti za sredinu decembra, a to su vrednosti od 3 do7 stepeni. Kiša će u brdsko-planinskim predelima preći u sneg.

Dakle, pred nama je period veoma promenljivog vremena i temperaturnih oscilacija, uz česta naoblačenja sa prolaznim padavinama.



Autor: Jovana Nerić