Jutros veje u ovim predelima Srbije: U jednom gradu kiša je već prešla u sneg, a EVO gde će danas padati

U celoj Srbiji ovog jutra je oblačno, tmurno i vrlo hladno vreme. Na severu je suvo, a u ostalim predelima pada kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Snežna granica nalazi se na oko 500-700 metara nadmorske visine, tako da je jaka kiša u Kuršumliji prešla u jak sneg.

U toku prepodneva južnije od Save i Dunava očekuje se oblačno sa kišom, u brsko-planinskim predelima sa snegom, a susnežica i sneg ponegde se očekuju i u nižim predelima zapadne, jugozapadne, centralne i jugoistočne Srbije, pri čemu bi se snežna granica spustila i niže od 400-300 metara.

U Vojvodini i na širem području Beograda biće suvo i tmurno.

Trenutne temperature kreću se širom Srbije od 1 do 5 stepeni, u Beogradu je 3 stepena. Kopaonik meri -1, a Zlatibor i Sjenica -3 stepena.

U predelima sa snegom danas se očekuje od 5 do 10 centimetara, lokalno na planinama i od 10 do 20 centimetara.

Tokom dana padavinska zona premeštaće se od jugozapada preko centralnih predela dalje ka istoku i jugoistoku.

Maksimalna temperatura biće danas od 2 do 7 stepeni, u Beogradu do 5 stepeni. Najtopliji deo zemlje danas biće Timočka i Negotinska Krajina.

U petak oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Za vikend sunčanije i toplije.

Sledeće sedmice osetno toplije, uz pojačanje južnog strujanja.

Maksimalna temperatura tokom pojedinih dana biće i iznad 15 stepeni, a povremeno se očekuje i kiša.

Dakle, pred nama su hladni dani, povremeno sa kišom i snegom, uz temperature ispod proseka za ovo doba godine.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 8 do 12 stepeni, one će do vikenda biti niže i za pet stepeni od napomenutog proseka.

Autor: Jovana Nerić