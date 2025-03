Sneg u toku noći i ujutro zabeleti ove predele Srbije, očekuje se i do 10 cm: Evo gde i do kada će padati i kiša

Ove večeri kiša pada u zapadnim i centralnim predelima Srbije, u Kolubarskom okrugu, u Mačvi, Podrinju, u Šumadiji i u Beogradu. Na planinama zapadne Srbije iznad 800 metara nadmorske visine pada sneg.

Trenutne temperature kreću se od 4 na zapadu do 9 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu je 8°C. Zlatibor i Kopaonik mere 0, a Sjenica 2°C.

U toku noći i u nedelju ujutro kiša se očekuje širom Srbije i u Beogradu, dok će sneg padati u planinskim predelima. Snežna granica tokom jutra spustiće se u zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije na 500-700 metara nadmorske visine, pa je moguće da sneg kratkotrajno u nedelju ujutro zabeli i niže predele zapadne i jugozapadne Srbije.

Suvo će biti jedino u severnim i centralnim predelima Vojvodine, a u tim predelima zbog vedrine očekuje se i slab mraz.

Najviše snega pašće na planinama jugozapadne i južne Srbije, a na ovim planima očekuje se dodatnih 10 cm snega. Temperatura na planinama će biti ispod 0 stepeni, pa će postojati i opasnost od poledice.

Mininmalna temperatura u nedelju ujutro biće u većem delu Srbije od 2 do 4°C, na istoku Srbije do 5 stepeni, a u severnim i centralnim predelima Vojvodine očekuje se slab mraz, jer u ovim predelima neće biti padavina, pa će temperatura biti do -1°C.

U nedelju tokom dana na severu Srbije biće suvo, u Vojviodini i vedro, dok se u ostalim predelima očekuje kiša, na planinama sneg. Do kraja dana očekuje se razvedravanje.

U nedelju će biti i malo hladnije. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12°C.

Početak sledeće sedmice doneće stabilizaciju vremena.

Ujutro se očekuju slab mraz i magla, a tokom dana biće prohladno, uz temperature u ponedeljak oko 10 stepeni, a već u sredu od 15 do 19, u Beogradu do 17°C.

Od 6. marta očekuje se sunčano i relativno toplo za početak marta, uz temperature u većini predela oko 20 stepeni, lokalno i do 22°C.

Prema trenutnim prognozama toplo vreme i bez zahlađenja zadržalo bi se bar do sredine marta.

Autor: Snežana Milovanov