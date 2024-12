Sneg iz Mađarske stiže u Srbiju, a do jutra će zabeleti i ove gradove: Evo gde će sve vejati tokom srede

Ove večeri slaba kiša pada na severu Vojvodine, a padavine su u sredu očekuju u većem delu Srbije i biće na granici kiše i snega.

U ovom času širom Mađarske pada sneg, naročito na istoku zemlje.

Ovaj oblačni sistem sa snegom iz Mađarske premeštaće se tokom noći u severoistočnoj visinskoj struji prema Vojvodini, tako da se kasnije tokom noći i ujutro sneg očekuju prvo na severu Vojvodine, da bi se u nastavku jutra sneg premeštao dalje prema jugu i širom ostalih predela Vojvodine bilo bi uz kombinaciju susnežice i kiše.

Snežna granica sa severa Vojvodine mogla bi se spustiti sve do Novog Sada i Zrenjanjina, ali i sa Fruške Gore na severne delove Srema.

Najveća verovatnoća da se formira manji snežni pokrivač biće na severu Bačke i Banata, odnosno na širem području Subotice i Kikinde, ali i na Fruškoj Gori, ali zbog temperatura u plusu brzo će se otopiti.

Zbog viših temperatura oblačnost sa snegom pri premeštanju prema jugu prelaziće u kišu, tako da se u Beogradu i južnije očekuje slaba kiša, sredinom dana i posle podne nešto intenzivnija u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima Srbije, dok bi u brdsko-planinskih predela ovih delova padao sneg, na planinama uz manje povećanje već postojećeg snežnog pokrivača, čija je aktuelna visina na nadmorskim visinama iznad 1000 metara 30 do 35 centimetara.

Jutarnja temperatura biće od 0 na severu do 5 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 3 stepena, maksimalna dnevna od 2 na severu Vojvodine do 10 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 5 stepeni.

U četvrtak još ponegde slabe padavine, slaba kiša u nižim, slab sneg u višim predelima. Tokom poslepodneva prestanak padavina.

U petak se očekuje suvo.

Maksimalna temperatura u četvrtak od 3 do 7, a u petak od 4 do 8 stepeni.

Autor: Jovana Nerić