Kiša, pljuskovi i jak vetar već su zahvatili ove delove Srbije: Evo gde će u petak i za vikend padati SNEG

Ove večeri jaka kiša i pljuskovi zahvatili su severne i zapadne predele Srbije i Beograd i padavine se sada šire prema centralnom delu zemlje. Ovo pogoršanje vremena posledica je premeštanja izraženog hladnog fronta, koji će tokom noći nastaviti put prema jugu i istoku zemlje.

Inače, hladni front deo je snažnog ciklona, koji se danas premeštao preko severa Nemačke i Poljske ka Baltiku.

Inače, ove večeri i dalje je relativno toplo, uz temperature i iznad 10°C, a čak 8 stepeni je na Zlatiboru, dok Kopaonik meri 4°C.

Ipak, u nastavku noći hladni front iza sebe će usloviti i prodor osetno hladnije vazdušne mase, uz jak, na udare prolazno i vrlo jak severozapadni vetar.

I dok u ovom trenutku padavine na severu Vojvodine prestaju, jaka kiša i pljuskovi šire se dalje prema jugu i istoku zemlje.

U toku noći širom Srbije biće kiše i pljuskova, a suvo do jutra biće samo na jugu i istoku zemlje, a zbog prestanka padavina i na severu Vojvodine.

Pred Beogradom je kišovita i vetrovita noć.

Kasnije tokom noći kiša će prvo u planinama zapadne Srbije preći u susnežicu i sneg, a tokom jutra i prepodneva i u ostalim planinskim predelima Srbije.

Dakle, u petak će u Srbiji biti oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz povećanje snežnog pokrivača. Na severu Vojvodine ujutro i pre podne suvo, dok će istovremeno padavinska zona zahvatiti jug i jugoistok zemlje.

U zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima Srbije očekuju se i obilnije padavine, pri čemu bi palo i do 20 litara kiše po kvadratnom metru, dok se na planinama očekuje i do 20 centimetara snega.

Maksimalna temperatura biće od 3 na jugu do 9°C na severu Srbije, u Beogradu do 8°C.

Tokom dana kiša će i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije na 400 do 500 metara preći u susnežicu i sneg.

Tokom vikenda preko našeg područja premeštaće se iz centralne Evrope prema jugu Balkana i Grčke visinski ciklon.

U Vojvodini će u subotu biti suvo, a u ostalim predelima kišovito, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Susnežica i sneg povremeno se očekuju i u nižim predelima južne i jugoistočne Srbije na 300 do 500 metara nadmorske visine.

U nedelju na severu Srbije suvo, u ostalim predelima kiša, na planinama sneg.

Subota će biti najhladniji dan, maksimalna temperatura biće od 2 na jugu do 8°C na severu Srbije, u Beogradu do 5°C.

U nedelju nešto toplije.

Kada je reč o snežnom pokrivaču, u petak i tokom vikenda u brdsko-planinskim predelima doći će do njegovog povećanja za 10-20, lokalno i do 30 centimetara, a u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije snežni pokrivač tek će se povremeno formirati, ali i brzo topiti, s obzirom na to da će temperature ostati u plusu.

Kako se u petak i tokom vikenda očekuju nepovoljne vreme, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama.

Prema trenutnim prognozama, početak decembra doneće stabilizaciju vremena i biće uglavnom suvo vreme, uz temperature koje će biti u skladu sa kalendarom.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 5 do 10°C. One su ovih dana i za pet do sedam stepeni više od proseka. Od petka će temperature biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Autor: Marija Radić