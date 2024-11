Mladi zbog 'psihe' pucaju po šavovima: Dramatično upozorenje Batuta - Više od 2.000 dece na lečenju

Više od 2.000 maloletnika završlo je prošle godine na psihijatrijskom lečenju, alarmantni su podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut"!

Najčešći problemi s kojima se mladi bore u našoj zemlji su, kažu stručnjaci, su anksioznost, depresija, poremećaji emocija i ponašanja, zloupotreba psihoaktivnih supstanci...

"Čak 2.310 dece i mladih u Srbiji starosti do 18 godina je tokom 2023. godine bilo hospitalizovano zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Zabrinjavajuće je što i dalje postoje brojne predrasude i stigma u vezi s hospitalnim lečenjem, a mladi s problemima su neretko diskriminisani i maltretirani od vršnjaka i okoline", navodi se u saopštenju "Batutu.

Domaći stručnjaci upozoravaju da su ovo vrlo dramatične brojke i alarm za celo društvo! Psiholog Jovana Stojković ističe da je i mnogo više dece koja traže pomoć, a nisu bili u bolnici, pa je statistika mnogo gora.

- Među decom i tinejdžerima je najzastupljenija depresija. Promenio se način života, vrednosti, nema empatije, roditelji imaju sve manje vremena za svoje ćerke i sinove. Povećanje ove bolesti je neminovno jer zbog svoh stanja mladi često budu osuđeni od strane roditelja ili društva, a depresiju roditelji često pripisuju dosadi. U prošle dve godine dodatno se povećao broj mladih sa ovom dijagnozom - upozorava Stojković i dodaje:

- Mladi pacijenti koji dolaze u moju ordinaciju otkrivaju da je čest uzrok depresije upravo loše stanje u porodici. Težnja ka perfekcionizmu je prisutna na društvenim mrežama što nije dobro za ljudsku psihu i ponašanje, a to umnogome utiče na decu i adolescente. Odbacivanje, nerazumevanje, manjak ljubavi... Kada se to gomila i skuplja u njihovim glavama koje još nisu zrele i razumne da se nose sa ovim izazovima, dolazimo do toga da im je hitno potrebno bolničko lečenje.

Autor: Dubravka Bošković