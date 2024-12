Tik Tok trend koji je zaludeo decu Srbije: Žele da budu leteći superheroji, ne slute da mogu OZBILJNO DA SE POVREDE

Najnovija plesna pomama koja je zahvatila TikTok je trend "Supermen", koji izaziva učesnike da završe svoju plesnu rutinu sa pokretom inspirisanim klasičnom pozom superheroja koji leti. "Flying Superman" ili "Leteći supermen" je izazvao pravu viralnu pomamu širom sveta, pa se tako preselio i u Srbiju.

Rutina uključuje najmanje tri učesnika koji sinhronizuju neke mini pokrete pre nego što dvoje učesnika povežu ruke i formiraju čvrstu osnovu, a treća osoba se zatrči i skoči u njihov stisak, postavljajući telo u kultnu pozu „Supermena“ – jedna ruka ispružena napred sa stisnutom pesnicom usmerenom ka kameri.

Grupa zatim rotira uloge tako da svi imaju priliku da budu u centru pažnje i izvedu pozu Supermena, stvarajući iluziju letenja.

Pozadinska melodija koja prati ovaj trend je isečak iz Silentove hit pesme "Watch Me", sa tekstom „Sad me gledaj ti / Sada gledaj Supermena.“ Privlačan ritam i direktna referenca na superheroja čine ga savršenim zvukom koji prati rutinu.

Iako poreklo ovog trenda nepoznato, video snimci su prikupili hiljade lajkova i pregleda, jer ljudi na mrežama uvek vole da pogledaju zabavnu koreografiju. Međutim, ne idu svi pokušaji glatko. Mnogi TikTokeri su podelili ne samo svoje uspešne pokušaje, već i neke urnebesno smešne neuspehe u plesu.

Ali ono što najviše zabrinjava je to što su do sada viđene i manje (srećom) povrede, s obzirom na to da poza Supermena može da dovede do haosa kada dvoje ljudi koji podržavaju ne uhvate „leteću“ osobu kako treba ili je ispuste ili je zbace.

Neki postovi su čak pokrenuli TikTok-ovo upozorenje: „Učešće u ovoj aktivnosti može dovesti do toga da vi ili drugi budete povređeni.

Međutim, kako se čini, ovi neuspesi su samo doprineli popularnosti trenda, pa tako mogu da se vide snimci širom sveta, a u poslednje vreme i u Srbiji kako tinejdžeri neoprezno skaču i poziraju u pokušaju da izvedu savršen pokret. Do sada nema prijavljenih povreda, ali pogledajte snimke sami i procenite koliko je bezbedno.

Autor: Snežana Milovanov