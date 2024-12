Ministar Dačić prisustvovovao dodeli vozila i opreme Upravi granične policije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas primopredaji doniranih vozila i opreme iz fonda Evropske unije implementiranog kroz Program Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a koja će u svom radu koristiti pripadnici Uprave granične policije.

„Nova oprema značajno će unaprediti naše kapacitete za zaštitu granica, bezbednost građana i borbu protiv ilegalnih aktivnosti. Ova donacija je rezultat našeg zajedničkog rada i saradnje sa Evropskom unijom i nova vozila će svakako doprineti efikasnosti i mobilnosti naše granične policije“, rekao je Dačić.

Kako je istakao ministar, bezbednost granica danas je izazov koji zahteva koordinisano delovanje.

„Migracije, trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, kao i druge prekogranične pretnje, predstavljaju stalne izazove i zbog toga je od ključnog značaja usmeravanje resursa na jačanje kapaciteta i obezbeđivanje dodatne opreme za graničnu policiju. Ova donacija je dokaz zajedničkog delovanja i napora, ne samo ka sigurnosti naših građana, već i doprinos širem evropskom bezbednosnom okviru. Ova oprema je još jedan u nizu simbola naše zajedničke odgovornosti za izgradnju stabilnog i bezbednog regiona“, poručio je ministar Dačić.

Naglasio je da granična policija MUP-a već ima visoke standarde i izuzetne sposobnosti, ali i da svaki novi alat, svaka nova investicija, doprinosi još većoj efikasnosti u njihovom svakodnevnom radu.

„Ovom prilikom želim da se zahvalim svim pripadnicima granične policije na njihovom posvećenom radu. Oni su na prvoj liniji odbrane, čine sve što je u njihovoj moći da zaštite našu sigurnost. Naš cilj je da nastavimo ulaganje u obuku, opremu i infrastrukturu koja je potrebna za suočavanje sa savremenim izazovima. Bezbednost nije nešto što se može postići preko noći, ali uz ovakvu podršku i saradnju, siguran sam da ćemo biti u mogućnosti da odgovorimo na sve izazove“, kazao je ministar Dačić.

Ministar Dačić je, sumirajući postignute rezultate u suzbijanju iregularnih migracija, koji su pohvaljeni od Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, istakao da je taj broj 2023. godine, u odnosu na 2022, smanjen za 60 do 70 odsto i naglasio da je takva tendencija i ove godine.

„Na svakom sastanku u okviru EU se to ističe kao pozitivan primer. Tu pre svega mislim na našu granicu sa Mađarskom. Praktično ta linija, odnosno ta ruta ka Mađarskoj je zatvorena. Međutim, kao i svaki kriminal i ovaj kriminal pokušava da pronađe neke druge linije, a to su granica prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ili alternativna mogućnost da se potpuno izbegne Srbija. Pričam o onima koji planiraju ilegalne migracije, a to su organizovane kriminalne grupe i da se onda usmeravaju nekim drugim putem, pre svega preko Albanije“, rekao je Dačić.

Ministar je istakao da je Srbija veoma odgovorno i ozbiljno shvatila pitanje i problem iregularnih migracija.

„Veoma smo zahvalni EU i drugima koji pomažu jačanju kapaciteta naše policije, u ovom slučaju i granične policije i drugih organizacionih jedinica MUP, koje imaju u svojoj nadležnosti ekipe koje se bore protiv ilegalnih migracija. Obuke, jačanje kapaciteta, oprema, vozila, sve je to nešto što će naravno doneti pozitivne rezultate i što je u našem zajedničkom interesu“, rekao je ministar Dačić.

Dačić se zahvalio Evropskoj uniji na „kontinuiranoj podršci koju pruža našoj zemlji i našem ministarstvu.

„Kao što sam rekao, ta podrška je izuzetno značajna u našem napretku i siguran sam da ćemo nastaviti da radimo zajedno u cilju jačanja naših zajedničkih vrednosti i ciljeva“, zaključio je ministar Dačić.

„Muškarci i žene koji neumorno rade u ime Srbije na granicama i šire, koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima ilegalnih migracija, zaslužuju najbolje alate za efikasno obavljanje svojih ključnih zadataka. Isporuka ovih 72 vozila i specijalizovane opreme za identifikaciju i registraciju onih koji su ilegalno ušli u Srbiju će značajno unaprediti kapacitete granične policije Srbije. Ova sredstva obezbeđuju brze i humane reakcije i omogućavaju službenicima da postupaju sa pojedincima u pokretu, utvrde njihov status i obezbede odgovarajući prevoz do specijalizovanih centara i socijalnih službi.

Migracija nije samo nacionalni izazov – to je zajednička odgovornost koja zahteva zajednička rešenja. EU sa ponosom stoji kao posvećen partner uz Srbiju u rešavanju pitanja migracija i upravljanja granicom, što odražava našu kolektivnu posvećenost i bezbednosti i ljudskom dostojanstvu onih koji su u pokretu“, rekao je šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre.

Šef misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji Zejnal Hadžijev čestitao je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na uspešnoj realizaciji ovog značajnog višegodišnjeg projekta u okviru migracionog partnerstva Republike Srbije i Evropske unije.

„Nakon značajnog smanjenja balkanske rute mi smo usmerili naše napore na strateške prioritete i redovne migracione rute. Takođe smo podržali usvajanje Skopske deklaracije o održivom upravljanju migracijama koja je usvojena u novembru 2022, kao i Akcionog plana usvojenog na Jahorini u junu 2023. Aktivno učešće i usvajanje Akcionog plana pokazuje rešenost Ministarstva unutrašnjih poslova da se aktivno uključi u borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu, kao i u sveobuhvatni proces povratka i readmisije naših državljana i državljana trećih zemalja. IOM je svakako vodeći partner državnih institucija kada je u pitanju prihvat i zaštita migranata od nasilja, eksploatacije i zlostavljanja“, poručio je Hadžijev.

Kako je istakao Hadžijev, IOM je danas tu da podrži dalji razvoj sveobuhvatnog okvira koji promoviše bezbedne, uređene i regularne migracije i zaštitu migranata i podržavanje nacionalnih interesa Republike Srbije.

„U IOM-u smo veoma ponosni na svoj doprinos jačanju sistemima upravljanja migracijama u Republici Srbiji kao važnom aspektu napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji i nastavićemo da podržavamo naše partnere posebno u oblasti integrisanog uprvljanja granciom, upravljanja identitetom, borbeprotiv krijumčarenja migranata, humanitartnog upravljanja granicom i proširenja regularnih ruta“, rekao je Hadžijev.

Autor: Dubravka Bošković