HLADNA MASA DONOSI PADAVINE U CELOJ SRBIJI! RHMZ objavio najnovije upozorenje: Samo jedan deo zemlje ostaje suv, evo gde će biti snega

Do kraja dana oblačno, mestimično s kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj najavi.

U brdsko-planinskim predelima padaće sneg.

Uveče i u toku noći u nižim predelima istočne Srbije prelazak kiše u sneg.

Na području Beograda takođe oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom.

U petak (06.12.) umereno do potpuno oblačno i malo toplije. U prvom delu dana u većini mesta suvo, na jugu i istoku mestimično s kišom, u planinskim predelima kratkotrajno sa slabim snegom, a sneg se ujutro očekuje i u nižim predelima istočne Srbije. Kasnije posle podne na severozapadu, a uveče i noću u ostalim krajevima kiša, u planinskim predelima sneg. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 6 do 11 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 3 stepena.

U subotu (07.12.) još malo toplije uz razvedravanje, pa se u većini mesta očekuju duži sunčani intervali, samo još ujutru na jugu ponegde kiša.

U nedelju (08.12.) novo naoblačenje, posle podne i uveče s kišom u svim krajevima, a kiša se očekuje i na planinama, što će usloviti topljenje snega. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama dostizati udare olujne jačine.

Sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, na planinama povremeno sa snegom, a od utorka će temperatura biti u manjem padu.

Autor: Jovana Nerić