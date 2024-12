HLADNA SNEŽNA MASA JURI KA SRBIJI! Ponovo se oglasio RHMZ: Večeras će OVDE napadati i do 20 cm snega: Pet delova zemlje na udaru mećave!

Jako nevreme ili intenzivna snežna oluja, stiže u Evropu, a i naš Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) niže upozorenja. Kako upozoravaju u najnovijoj objavi, padavine će biti intenzivnije večeras i u toku noći, a u brdsko-planinskim predelima možemo da očekujemo snežni pokrivač i do čak 20 centimetara novog snega!

Vremenska prognoza za petak za Srbiju

"Večeras i u toku noći (06/07.12.) u oblastima od jugozapadne Srbije, preko Rasinskog i Topličkog okruga do istočne i jugoistočne Srbije mestimično se očekuju obilnije padavine: u nižim predelima jaka kiša, a u brdsko-planinskim oblastima sneg uz brzo povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 cm, lokalno i više", glasi najnovije upozorenje RHMZ izdato u 17:25 sati.

U RHMZ savetuju oprez pre svega u saobraćaju zbog očekivane smanjene vidlјivosti, intenzivnih padavina i zadržavanja snega na kolovozu u brdsko-planinskom području.

"Do kraja dana biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom (samo će u Beogradu, Šumadiji, Velikom Pomoravlјu i južnom Banatu usled smanjene oblačnosti povremeno biti i sunčanih intervala). Padavine će potom biti intenzivnije večeras i u toku noći (naročito na potezu od jugozapadne Srbije preko Rasinskog i Topličkog okruga ka jugoistoku)", ističe RHMZ.

U Banatu, donjem Podunavlјu i u Pomoravlјu duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (košava), uveče u slablјenju.

Na severozapadu Srbije će u toku noći padavine prestati.

Upaljeni meteoalarmi za veći deo Srbije

U većem delu Srbije danas je na snazi meteoalarm - u tri okruga je na snazi žuto upozorenje, a u dva još opasnije - narandžasto, pogledajte mapu:

U Evropu stiže intenzivna snežna oluja

Podsetimo, svetski meteorolozi najavljuju da u Evropu stiže intenzivna zimska oluja, što će rezultirati zimskim uslovima širom većeg dela kontinenta.

Severe Weather Europe piše da se sada formira "intenzivan sistem" koji će prouzrokovati da se vetrovi okrenu na sever i potisnu hladniji vazduh u zapadnu i centralnu Evropu, što će izazvati jaku zimsku oluju od petka do nedelje. Upozoravaju da će u mnogim predelima padati obilna kiša i sneg, što će otežati putovanje.

Očekuju se jaki vetrovi s udarima do 120 km/h, snežne padavine i opasni uslovi na putevima.

Vremenska prognoza za subotu za Srbiju

U subotu (07.12.) na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne biće oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), a u brdsko-planinskim oblastima sa snegom uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenlјiv. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena Celzijusovih, a najviša od 5 do 9 stepeni. Vremenska prognoza za nedelju za Srbiju

U nedelјu (08.12.) pre podne suvo. Naoblačenje s kišom sa Jadrana posle podne će prvo zahvatiti zapadnu i južnu Srbiju, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale krajeve. Na planinama i kiša i sneg.

U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

Vremenska prognoza za ponedeljak za Srbiju

U ponedelјak (09.12.) očekuje se slablјenje vetra uz prestanak padavina ujutro na jugu, a pre podne i u centralnoj i zapadnoj Srbiji uz delimično razvedravanje. U Vojvodini i na istoku zemlјe tokom većeg dela dana oblačno sa slabom kišom.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10-11.12.), a u četvrtak i petak (12-13.12.) uslediće delimično razvedravanje.

Minimalne temperature od -2 do 4 stepena, a maksimalne od 5 do 9 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovlјavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.

Autor: Dubravka Bošković