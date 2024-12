TREBA LI MUŠKARAC DA POMAŽE ŽENI U KUĆNIM POSLOVIMA? Bračni savetnik za Pink: Položaj supruga se promenio, sada se traži da...

Podela poslova prema polu karakteristična je za ceo svet. Na to je najviše uticao patrijarhat koji se bavio ovom „podelom” tako sto je odredio da je muškarac glava porodice, da je on taj koji radi i donosi novac, odlučuje za koga će se udati njegova ćerka ili ipak šta će biti na trpezarijskom stolu, dok je žena majka i domacica i da je to njena primarna uloga u društvu.

Bračni savetnik Nebojša Savić kaže da je svaki odnos poseban, i da se svaki posmatra na drugi način.

- Niko ne dođe u savetovalište a da je sve normalno.... Položaj žene se promenio, i ljudi traže mnogo više u svojim vezama. Pre je bilo da se samo prehrani, preživi, a sada ljudi žele da ih neko što više usreći, a sa druge strane, hoće samostalnost... - rekao je Savić.

- Po daljinskom se vidi ko je šef u kući, ko je glavni... Ljudi kažu, pa ko treba da pere sudove? A mi kažemo, onaj ko pre stigne - nasmejao se Savić.

Pevačica Zorica Marković kaže da deca gledaju i uče od roditelja, i da je to njihov budući model ponašanja.

- Moja majka je bila stub kuće... Sve je to individualno. Uvek sam u masi sada, krećem se, vidim... Može i bez šetnje psa, zato je sve više sponzoruša... Muškarci rade, a žene ne rade ništa. Imaju ipak oni tu odgovornost, da, žena treba da bude domaćica, ali od kada je krenula ravnopravnost, ne zna se ko pije ko plaća - rekla je Zorica Marković.

Kućne pomoćnice su sada normalnost, dodala je potom pevačica.

- Međutim, na ženama je i dalje teret, muškarci treba da učestvuju i pomažu - dodala je.

Pisac Vanja Bulić kaže da se neke stvari podrazumevaju ako su ljudi razumni.

- Ako je nešto naše, naše je... Ako je neko muž i suprug, tu su bitna deca... I danas kada dođu deca kod nas, oni kada vide nešto da treba da se opere, opere se... Razumete... Reči ništa ne znače, ako postupci ne pokazuju - dodao je Bulić.

Autor: Dubravka Bošković