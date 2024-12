OVAKO JE IZGLEDAO PRAVI DEDA MRAZ - Naučnici prvi put nakon 1.700 godina otkrili njegov istinski lik (FOTO)

Zahvaljujući naučnicima, ljudi danas mogu videti pravo lice Deda Mraza prvi put u gotovo 1.700 godina.

Sveti Nikola, poznat i kao Nikola Čudotvorac iz Mire Likijske u Maloj Aziji (današnja Turska) bio je ranohrišćanski svetac čija je reputacija darivanja inspirisala holandsku narodnu figuru Sinterklasa, koji je kasnije postao Deda Mraz u SAD-u. Ova mitska figura zatim se "stopila” s engleskim Deda Mrazom, koji se više povezivao s gozbama i igrama nego s poklonima, sve dok se nije oblikovao lik koji danas obožavaju deca širom sveta. U stvari, sveti Nikola je "evoluirao" u Deda Mraza.

Većina prikaza "starog svetog Nikole" potiče vekovima nakon njegove smrti 343. godine. A sada se njegovo lice može videti prvi put još od doba kasnog Rimskog carstva, zahvaljujući stručnjacima koji su forenzički rekonstruisali njegove crte lica pomoću njegove lobanje.

Cicero Moraes, vodeći autor nove studije, opisao je lice kao "snažno i blago".

"Lobanja ima vrlo robustan izgled, stvarajući snažno lice, budući da su njene dimenzije na horizontalnoj osi veće od proseka. To je rezultiralo širokim licem", rekao je Moraes za Dejli Meil pa dodao:

"Ova karakteristika, u kombinaciji s gustom bradom, snažno podseća na figuru koju zamišljamo kada pomislimo na Deda Mraza".

Značaj svetog Nikole iz Mire

José Luís Lira, stručnjak za živote svetaca, opisao je značaj stvarnog Nikole iz Mire.

