Gruja ne zna gde udara: Mimas ga saterala u ćošak, od ovog blama nema dalje! (VIDEO)

Mrvica izvisila!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali priliku da pogledaju razgovor Nikole Grujića Gruje i Milene Šarac Mimas, koja mu je zabranila da priča sa Jelenom Nedeljković Mrvicom. Voditelj Milan Milošević je dao reč Gruji kako bi prokomentarisao video klip.

- Ja nisam sa Mimom u vezi, sam sam ovde u krevetu. Nemam nameru da budem ni sa kim u vezi, odgovara mi da budem sam jedno vreme - rekao je Gruja.

- On se ne ponaša kao muškarac, vuče se tu kao glista. Ja ne mogu da budem dobra s njim i ćutim na to što Mimas njega maltretira - rekla je Mrvica.

- Ja sam obema rekao da želim da budem sam i Mrvici sam rekao da ne vodi moje ratove. Jasno mi je da mi je prijatelj, ali ne želim sutra da osećam grižu savesti prema njoj - rekao je Gruja.

- Poenta priče je da sam ja njega odbila za razgovor i naljutio se. Kada god se mi posvađamo, on ima potrebu da mi tera inat s Mrvicom. Ona služi za to, to je svima jasno - rekla je Mimas.

- Devojko, ja njemu nisam inat. Šta je s tobom? - upitala je Mrvica.

- Ja njega izrevoltiram i mi imamo svakodnevne svađe koje su njemu došle glave u utorak kada je popio - rekla je Mimas.

- Što ne kažeš da si mi pre toga ljubomorisala četiri puta na Mrvicu? - upitao je Gruja.

- On je meni rekao da se kaje zbog komunikacije s njom i da će prekinuti, ali ona ga juri po kući - rekla je Mimas.

- Ja želim ovde da budem sam i da razbistrim svoju glavu. Mrvica mi stvara pritisak kada provodimo vreme zajedno, ali mi ona prija - rekao je Gruja.

- Ona je njemu inat - rekla je Mimas.

- Pa to kako on mene gleda to nije inat - rekla je Mrvica.

Autor: N.Panić