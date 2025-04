Uroš demolirao Sandru: Otkrio da je svojim poniženjima dotakla dno dna, ona više ne zna gde udara od blama! (VIDEO)

Rastavio je na komade!

U toku je emisija ''Pretres nedelje sa voditeljem Milanom Miloševićem'', a reč je dobio Uroš Stanić kako bi prokomentarisao ponašanje Sandre Obradović i Aneli Ahmić.

- Meni su Aneli i Sandra kao dve paćenice, kao one čekaju da on donese neku odluku. Njegovo pomirenje sa Aneli mi je toliko degutantno i krš, pa šta je ovo? Meni je Aneli dno dna, ali Sandra mi je kritična. Ona se predstavlja kao moralna, čedna i poštena žena i da ovoliko ide kanal, šokiran sam. Izgleda mi kao da žena vapi za polnim organom, meni je ovo dno dna. Izgleda da novac vrti gde burgija neće. Sandra jako si me razočarala, mentor ti je zakazao i ne vidi neku perspektivu. Aneli fura rijaliti i dobro ga vozi - rekao je Uroš.

- Očigledno se Sandra sve vreme ponižavala jer ja vidim po njenom izrazu lica da joj nije dobro - rekla je Jelena.

- Ja sam se sklonila jer sam ja završila u svojoj glavi. Mislila sam da će izabrati mene, pa da mu uteram i kažem da smo završili - rekla je Sandra.

- Mene zanima komentar Karića pošto su ti Anđela i Gastoz fejk - rekao je Uroš.

- Albino, pitaj Milana gde kupuje preliv i nek ti pošalje - rekao je Karić.

- Da li Aneli misli da Luka ima emociju prema Sandri ili da Sandra ima emociju prema Luki. Ukoliko sumnja u Luku, onda treba da mu kaže ćao - rekao je Mića.

- Kako niko ne pita Aneli da li je blam što se pomirila s njim? - upitala je Milena.

- One su iste - rekao je Mića.

- Luka je vrlo direktan kada kaže da igra rijaliti, a emocije su kod Điđi, to je svima jasno - rekla je Anđela.

- Ovde niko nema emocijuu ni prema kome. Aneli je videla da ne može da pobedi bez priče, a Sandra se prodala za poklone - rekla je Ivanija.

Autor: N.Panić