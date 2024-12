Da li je vaš kućni budžet spreman za jelku? Evo koliko koštaju novogodišnji ukrasi u kineskim radnjama

Ostala su još 22 dana do proslave Nove godine a mnogi domovi su već ukrašeni - veštačke jelke se izvlače iz kutija i nameštaju na svoje tradicionalno mesto. Građani koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru imaju još više razloga da požure i ukrase svoje domove za predstojeće praznike.

Evo koliko koštaju jelke u kineskim radnjama.

Tako kupce na samom ulazu u jednu takvu prodavnicu čekaju plešući Deda Mrazovi. Njihova cena se kreće od 1.290 do do 1.550 dinara. Odmah pored u nedogled se nastavljaju police sa kojih vise najrazličitiji ukrasi.

Tu su klasične jednobojne kugle spakovane u pakovanje od šest komada. Jedno pakovanje kugli srednje veličine košta od 450 do 500 dinara, pakovanje malih košta od 200 do 280 dinara, dok pakovanje onih najvećih iznosi 500 dinara.

Prodaju se i pakovanja od 12 kugli, ali onih malenih, te jedno košta 180 dinara.

Na policama se mogu naći ukrasi u obliku bombone, sladoleda, krofne ali i zvezdi, jelki, mašni pa i balerina. Ovi ukrasi se prodaju na komad, pa se tako, u zavisnosti od "modela" mogu kupiti po ceni od 180, 250, 280 ili 300 dinara.

Pakovanje prskalica se može kupiti za 40 dinara.

Neizostavno, tu su i svetleće lampice. Preko "zavesa lampica" do onih različitih dužina cene se kreću od 300, 650, 750, 950 do 1.090 dinara.

Kada završite sa novogorišnjom kupovinom, ukrasne kese za poklone možete kupiti po različitim cenama, u zavisnosti od veličine. Tako one najmanje koštaju 100 ili 150 dinara, a dalje se kreću od 180 do 300 dinara za one najveće.

Mnogi vole da se tematski obuku za novogodišnju noć te u skladu sa tim u ponudi su i kape za Deda Mraza različitih dezena koje koštaju od 180 do 250 dinara. Zatim, razne tematske plastične naočare koje koštaju od 150 d0 200 dinara kao i rajfovi sa rogovima irvasa ili malim jelkama po sebi koji koštaju od 150 do 200 dinara.

U posebnom delu prodavnice postrojene su veštačke jelke.

Najveća jelka u ovoj prodavnici je visoka 210 cm i vodi se kao "jelka sa belim vrhovima" i košta čak 9.990 dinara.

Jelka iste "vrste" samo nešto niža od 180 cm košta jednako fascinantnih 5.190 dinara, a ima i nekoliko klasičnih jelki različitih veličina koje koštaju 4.500 dinara.

Ako svoju jelku i ukrase još niste obezbedili, imate još nešto više od 20 dana da se "opremite". A onda, trka sa rodobinom i prijateljima koja se zove "ko će bolje i ko će lepše" može da počne!

Autor: Dalibor Stankov