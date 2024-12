Selaković otvorio izložbu Sazvežđe Dositej u Domu Vojske Srbije (FOTO)

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Galeriji Doma Vojske Srbije ''Beograd'' izložbu ''Sazvežđe Dositej'' i tom prilikom istakao da je znameniti srpski prosvetitelj i književnik ispisao životni put vredan slave i večnog pamćenja, a da je njegova težnja da srpski narod približi prosvećenom delu Evrope bila podjednako velika kao i njegovo negovanje osećanja rodoljublja.

Selaković je ukazao da je u Dositejevo vreme, uporedo sa borbom za slobodu, nezavisnost i obnavljanje srpske državnosti započela izgradnja modernog srpskog društva čiji je kamen temeljac položio upravo Dositej Obradović jer je još tada zapazio da bez obrazovanja nema opstanka, razvoja niti života naroda i države.

''Izložba pred nama protkana je snagom Dositejevog prosvetiteljskog puta i dobar je primer kako da čuvamo naše nasleđe i da ga prenosimo budućim genaracijama. Dositej nas je zadužio mnogo. Dositej je mislio da zaslužuje Srbe kao narod kom je pripadao, narod koji je voleo i prosvećivao i mi moramo mnogo više njime da se bavimo nego što smo to činili do sada'', rekao je Selaković, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

On je podsetio da ljudi koji su u vremenima kada Srbija nije postojala kao politički faktor na karti Evrope, kada je teško bilo biti Srbin, a još teže pravoslavni Srbin, istrajavali u svojoj pripadnosti srpskom rodu, ponosili se, verovali i shvatali srpstvo i da je upravo vera pokrenula i Dositeja.

''To su, dakle, ljudi koji su ponosili veliku žrtvu iz svoje velike ljubavi prema svome rodu. Slaveći ovakve ljude, organizujući ovakve događaje, govoreći o njima, mi u stvari podsećamo da postoji sistem vrednosti kojim treba da težimo, koji treba da unapređujemo, afirmišemo i gradimo svugde i na svakom mestu. Kad god bismo se tom sistemu vratili, to bi bilo bolje i za nas i za sve one generacije koje posle nas dolaze'', dodao je Selaković.

Ministar je napomenuo da je znameniti srpski književnik i prosvetitelj od svog rodnog Čakova preko fruškogorskog manastira Hopova, Dalmacije, Crne Gore, Krfa, Svete Gore i Hilandara, Smirne, Albanije, Beča, Sremskih Karlovaca, Slovačke i Pruske, pa do Pariza, Londona, Rusije i Beograda ispisao životni put, vredan slave i večnog pamćenja te da je osnovno načelo koje Dositej zastupa čvrsta vera u zdrav razum i nauku kao i potreba za razvijanje školstva kod Srba.

Izložba upriličena povodom obeležavanja 285 godina od rođenja Dositeja Obradovića, 240 godina od objavljivanja dela „Sovjeti zdravago razuma“, 220 godina od nastanka pesme „Vostani Serbie“ kao i 20 godina rada Zadužbine „Dositej Obradović” biće otvorena do 15. januara 2025. godine.

Na izložbi su, između ostalog, prvi put predstavljene dve slike, ulja na platnu Borivoja Radenkovića iz 1920. godine koje prikazuje Dositeja kako otvara Veliku školu i rad Uroša Predića koji prikazuje Dositeja kako sedi u kabinetu.



Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Tanjug /MINISTARSTVO KULTURE Previous Next

Autor: Jovana Nerić