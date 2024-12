STIŽE SNEG! Objavljena nova vremenska prognoza: Temperatura pada na -5, a sledeće nedelje NOVI PREOKRET

Od utorka očekuje nas suvo vreme uz delimično razvedravanje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je prognozu za večeras i naredne dane.

Kako su saopštili iz RHMZ, do kraja dana i tokom noći vreme će biti oblačno i hladno, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

U četvrtak će biti oblačno sa lokalnom pojavom sipeće kiše, a u brdsko planinskim predelima tek ponegde uz provejavanje slabog snega.

Na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini doći će do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren vetar, a na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od -1 do 4 °C, a najviša od 3 do 8 °C.

U toku noći i u ostalim krajevima doći će do delimičnog razvedravanje, pa se po kotlinama, dolinama reka i mestimično i u nižim predelima očekuje stvaranje magle.

U petak i subotu jutarnji mraz od -5 do 0 °C, osim u Negotinskoj Krajini, gde se očekuje od 0 do 3 °C. U toku dana, u petak, u Vojvodini očekuje se duže zadržavanje niske oblačnosti, a u brdsko-planinskim predelima duži sunčani intervali. U subotu će vreme biti mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

U nedelju i ponedeljak doći će do skretanje vetra na umeren i jak, severozapadni uz prolazno kratkotrajne padavine.

Od utorka očekuje nas suvo vreme uz delimično razvedravanje.

Autor: Snežana Milovanov