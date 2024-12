Da li znate čemu zaista služi nalepnica 'beba u autu'? Stručnjak otkrio razlog, pa šokirao!

Uobičajeno je videti da neki automobili na zadnjem vetrobranskom staklu imaju znak "beba u autu". I dok mnogi pretpostavljaju da se time želi signalizirati drugima zašto se vozi sporije i opreznije, kao i podstaknuti ostale vozače da budu strpljiviji, postavlja se pitanje i sumnja da ovo nije jedini razlog nalepnice.

Korisnik TikToka "Pentagram Motorsport", stručnjak za moto-sport sa sedištem u severoistočnoj Engleskoj, objavio je video u kojem je objasnio pratiocima da znak za bebu u automobilu shvataju pogrešno.

- Shvatate li kako bi ove stvari trebalo da funkcionišu? Da znak nije tu samo da kaže 'imam bebu u autu, stoga moram biti malo sporiji'? - rekao je on, te otkrio da to zapravo nije prava svrha ovog znaka.

Naime, ne radi se o slatkom malom dodatku, već o upozorenju hitnim službama.

Koja je tačna svrha nalepnice?

- Ako ste imali saobraćajnu nesreću i hitne službe pronađu vaš automobil prevrnut niz padinu ili pronađu vas onesvešćenog u autu, ovaj znak je tu da kaže službama da treba da ostanu na mestu nesreće i potraže bebu koja bi mogla biti u vozilu. To je svrha ovog znaka - otkrio je stručnjak.

Parents alarmed after discovering why 'baby on board' car signs exist - Manchester Evening News https://t.co/MbsBuaYvpT