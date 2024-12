Izdato upozorenje, stiže NAGLA PROMENA VREMENA: Spremite se za ledenu kišu i sneg, prvi na udaru su ovi delovi Srbije

U Srbiji će danas ujutro biti mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati pre podne, a u toku dana u većem delu zemlje će biti pretežno sunčano, samo u Vojvodini umereno do znatno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku Srbije još ujutro i pre podne umeren do jak, severozapadni. U toku noći vetar će biti u skretanju na jugoistočni i u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus četiri stepena do dva stepena a najviša od dva do devet stepeni.

U Beogradu će ujutro biti mraz uz maglu i nisku oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati duže tokom dana. U višim delovima Beograda povremeno se očekuju i sunčani intervali. Duvaće slab, promenljiv vetar, uveče i noću jugoistočni, u pojačanju. Najniža temperatura će biti od minus dva do nula stepeni, a najviša od dva stepena u maglovitim do pet stepeni u višim delovima grada.

Upozorenje na pojavu kiše koja će se lediti na tlu"U subotu ujutro u Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu Srbije, a posle podne i uveče u višim predelima Borskog i Braničevskog okruga pojava kiše koja će se lediti na tlu", upozorio je rano jutros RHMZ.

U subotu naoblačenje sa mešovitim padavinama, pretežno uz kišu, koja će se ujutro i delom pre podne u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a posle podne i uveče i u višim predelima istočne Srbije lediti na tlu. Kratkotrajan sneg moguć je samo na visokim planinama, a ujutro i na severozapadu Vojvodine. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar, koji će posle podne oslabiti.

U nedelјu u Vojvodini promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno s kišom i susnežicom u nižim i snegom u brdsko-planinskim predelima uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ponedelјak se prolazna kiša posle podne i uveče očekuje na severu i severoistoku zemlјe, a u ostalim delovima će biti suvo. Od nedelјe do utorka umeren i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine.

Od utorka suvo uz delimično razvedravanje i porast temperature.

Autor: Snežana Milovanov