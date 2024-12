'Rodi me majko srećnu, pa me baci u kontejner' Komšije otkrile potresne detalje o životu majke koja je bacila tek rođenu ćerku

Celu Srbiju potresla je vest da je majka (22) u doljevačkom selu Malošište bacila u kontejner tek rođenu devojčicu.

Još potresnije je kada sopstvenim očima vidite mesto gde je malo, nedužno biće tek tako bačeno, a što je snimila naša reporterka.

Malena devojčica završila je u kontejneru u koji meštani sela bacaju svo svoje đubre. Neki su se setili i one stare izreke "Rodi me majko srećnu, pa me baci u kontejner", nadajući se da će beba, koja je sve ovo preživela, zapravo imati srećan život.

Potresna je i sudbina majke:

Tu porodicu znam od rođenja, prve komšije smo i nažalost o njima nemam ništa dobro da kažem. Žive u krajnjoj nemaštini, mislim da im je i struja isključena. Majka ima psihičke probleme, otac je alkoholičar a nažalost i ta devojka je nasledila majčino stanje. Strašno je što su neki muškarci iskoristili njeno narušeno psihičko zdravlje i seksualno je iskorišćavali što je dovelo do trudnoće koja je umalo imala tragičan ishod

Kako kaže ovaj čovek, juče se zatekao na mestu ovog tužnog događaja neposredno nakon što je njegov komšija B.Z. izvukao bebu iz kontejnera.

- Video sam dvojicu ljudi kako sede ispred prodavnice, jedan od njih je bio vidno uznemiren. Pitao sam ih šta se dešava i on mi je rekao da je našao bačenu bebu. Kazao je da su videli tu devojku kako nešto baca u kontejner ali da nisu obratili pažnju na to s obzirom na to da joj je kuća u blizini pa su pomislili da je odbacila neko smeće. Međutim, kako mi je dalje rekao, čuo je neko cviljenje iz kontejnera za koje je isprva pomislio da potiče od mačke. Prišao je kontejneru da proveri o čemu se radi i video krvavu bebu koja je bila umotana u neki čaršaf. Uzeo je i uneo u prodavnicu i pozvao Hitnu pomoć - priča sagovornik.

Kako dalje navodi, bio je lično prisutan kada je Hitna pomoć u pratnji policije stigla u Malošište.

- Prvo sam video jedno sanitetsko vozilo koje je preuzelo bebu a zatim još jedno koje je došlo po nju. Video sam je kada su je izveli iz kuće, ona nije znala uopšte šta joj se dešava, njeno stanje je bilo očigledno. Zatim je stiglo jedno pogrebno vozilo, čuo sam da se porodila u kući pa da su uzeli posteljicu radi veštačenja. Policija je odmah blokirala to područje i zatvorila njihovu kuću, ne znam da li su odveli roditelje ali verujem da jesu. Smatram da je otac najveći krivac, morao je da zna šta ti muškarci koji su stalno dolazili, rade sa njegovom ćerkom - nastavlja meštanin Malošišta.

Dodaje, da je čovek koji je našao bebu bio istraumiran ovim događajem ali da je samo zahvaljujući njemu beba živa.

- Dok smo sedeli sa njim ispred prodavnice čekajući da preuzmu novorođenče,šalili smo se sa njim i pitali ga da li će mu biti kum . On je kazao da mu je najbitnije da sa detetom bude sve u redu a da mu ne bi smetalo ni da mu kumuje - zaključuje ovaj čovek.

Autor: Snežana Milovanov