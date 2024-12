'LEPOTICE, TVOJE SLIKE SE ŠIRE U JEDNOJ TELEGRAM GRUPI': Jezivo iskustvo devojke iz Srbije koja je dobila ovu poruku

Osvetnička pornografija ostavlja ogromne posledice na žrtvu, a trauma može trajati godinama!

O tome je u svojoj anonimnoj ispovesti pričala i jedna devojka kojoj se život pretvorio u pakao nakon što su njene intimne fotografije završile na opskurnim Telegram grupama.

Njena priča je objavljena na Tiktok nalogu NVO "OsnaŽene", organizacije, koja je prva i upozorila na ovaj problem.

- U periodu studiranja, pre nekih četiri godine, jedne večeri na Instagramu od napoznatog profila, dobijam poruku sa sadržajem: "Da li si ovo ti?" I moja gola fotografija, bez vidljivog lica. Te fotografije sam isključivo slala svom dačku. O poruci sam, naravno, odmah njega obavestila. Tada saznajem da je računar na kome je ostao ulogovan na Fejsu, odnet na servis u Kaluđericu - priča ova devojka svoje iskustvo.

Drugi dečkov računar je, kaže, takođe, duži period bio kod nekog seoskog servisera računara.

- Kontaktirali smo oba servisa i tražili da nam se kaže da li je bilo šta od podataka preuzeto iz računara. Oba odgovara su bila da nije - priča ona.

Sledeći korak na koji su se odlučili je da odu u policiju. Tamo su ih uputili na tužilaštvo za organizovani kriminal, tačnije Odsek za visokotehnološki kriminal.

- Ono što sam uporedo radila je analiza svih pratilaca. Jedan od naloga me je dodao na Fejsbuku i Instagramu. To je osoba koja dolazi iz istog grada kao ja, mlađa godinu dana, ne znam ništa o toj osobi. Analizom profila saznajem da je taj profil verovatno profil osobe koja me je dodala. Iskreno, ne znam ko je to, moj dečko ga takođe ne poznaje. Jedino što je moglo da ga dovede u vezu sa mojim fotografijama je taj serviser, koji je inače čovek u godinama sa ženom, decom - kaže ona.

Dve godine nakon toga, ona opet dobija poruku na Instagramu. Javlja joj se neko sa porukom: "Lepotice, tvoje slike se šire u jednoj Telegram grupi".

- To je isto neka skroz nepoznata osoba. U tom periodu mi stižu neki zahtevi, kao da su oživeli vampiri prošlosti. Javljaju se neki ljudi iz srednje, iako smo u srednju išli pre sedam godina. Ono što je bilo čudno je da su ti ljudi svi bili iz informatičkog odiljenja. Mislim, malo banalno, ali informatičari znaju sa računarima, postoji mogućnost da su možda baš oni videli u nekoj Telegram grupi i da su se svi odjednom povampirili. Tada sam izbrisala sa liste pratilaca sve te ljude, zaključala profil - kaže ona i dodaje da nijedna devojka ne zaslužuje da se njeno ime i gole fotografije razvlače po Telegram grupama i šeruju.

A za devojke koje su žrtve uputila je jasnu poruku.

- Bitno je da se okružite ljudima koji vas u bilo kojoj situaciji internet nasilja neće osuđivati, koji će vas podržati i nikada ne treba da krivite sebi ili da se stidite. Oni koji treba da se stide i strahuju su internet nasilnici i treba raditi na tome da se sve to više suzbija i potpuno iskoreni ako je uopšte nikako moguće. Aposlutno niko nema pravo da ovo radi, ovo treba da bude strogo, kažnjivo, krivično delo - zaključuje ona.

