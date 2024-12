Karavan zdravlja do sada je obišao 10 gradova u kojima su i organizovani preventivni pregledi.

U prvih nekoliko dana održavanja preventivnih pregleda u gradovima koje je obišao Karavan zdravlja, na preglede se javilo više od hiljadu građana, i to uglavnom mladih, a urađeno je blizu 3.000 analiza, rekao je danas u Ubu savetnik ministra zdravlja Nebojša Tasić.

Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja, on je istakao da je to pokazatelj da mladi vode računa o svom zdravlju, a da država Srbija i Ministarstvo zdravlja pokazuju brigu o njihovom zdravlju.

- Karavan zdravlja do sada je obišao 10 gradova u kojima su i organizovani preventivni pregledi i smatram da je to veoma važno. Ono što je još važnije to je što smo tokom pregleda procenili kardiovaskularni rizik. To nije samo merenje pritiska i analiza krvi, već i ispitivanje životnih navika - pušenje, fizička aktivnost, san, ishrana... Na osnovu toga mi utvrđujemo kardiovaskularni rizik - pojašnjava Tasić.

Posebno naglašava to da je cilj da se pacijentu pruži personalizovani multidisciplinarni program.

- To znači da pratimo više godina tog pacijenta, jer nije cilj da se leči bolest - već očuva zdravlje. Cilj je da snizimo stopu umiranja od infarkta i šloga, time što ćemo što duže očuvati zdravlje građana - rekao je Tasić i dodao da je prošlo vreme "davanja lekova kao bombona" i da je vreme razgovora i kreiranja nefarmakološke terapije, odnosno, kreiranje ličnog programa za svakog građanina.

Prema njegovim rečima, čak 80 odsto prevremenih smrti dešava se kod radno aktivnog stanovništva, odnosno između 30-65 godina, a uzrok su infarkt ili šlog, napominje Tasić.

Direktorka Doma zdravlja Ub Ljiljana Nikolić rekla je da će u tom domu zdravlja do kraja decembra trajati preventivni pregledi u okviru Karavana zdravlja.

- Mi smo sa ovim pregledima počeli 9. decembra, a pregledi se rade po ceo dan, odnosno do 20 časova. Meri se krvni pritisak, EKG, analize krvi odnosno provera lipida i šećera u krvi. Mi želimo da pokažemo koliko je značajno da svi građani stariji od 25 godina, a posebno mladi ljudi dolaze na ove preglede - rekla je ona.

Kardiovaskularne bolesti u Srbiji su ubica broj jedan, a prošle godine u našoj zemlji od posledica oboljenja srca i krvnih sudova umrlo je gotovo 50.000 ljudi.

Ministarstvo zdravlja zbog toga je pokrenulo projekat Karavan zdravlja, a sa ciljem i edukacije i pregleda pacijenata.

Do sada je Karavan zdravlja obišao deset gradova u Srbiji u kojima se trenutno održavaju preventivni pregledi, zaključuje se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Autor: Jovana Nerić