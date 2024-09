PUNE ORDINACIJE! Veliko interesovanje za preventivne preglede kod zubara

U okviru akcije preventivnih pregleda, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja, juče su se u zdravstvenim ustanovama obavljaju besplatni pregledi zuba, kao i intervencije, a kako je za Informer rečeno, samo u Nišu je juče do 13 časova bilo oko 200 pregleda.

Prof.dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš kaže za naš list da su se pozivu na besplatan preventivni pregled najviše odazvali stariji sugrađšani, ali da je bilo i trudnica i mlađih pacijenata.

- Stariji sugrađani, oni koji imaju više od 65 godina uglavnom su vadili zube i raspitivali se o ugradnji prosteze. Bilo je i popravki zuba. Ono što nas je prijatno iznenadilo jeste da su mladi koji su došli na pregled zaista gotovo svi imali veoma zdrave zube. Ako uzemo u obzir ovu akciju zaista mogu da kažem da Srbi nisu krezuba nacija. I te kako se stanje poboljšalo. Higijena je na zavidnom nivou i zaista sam ponosan na naše pacijente. Mi imamo čak 65 stomatoloških ekipa i u našem Domu zdravlja se svakodnevno obavi čak 300 stomatoloških pregleda dnevno - kaže dr Jerkin.

I u drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se ove nedelje obavljaju preventivni stomatološki pregledi beleži se dobar odziv građana, i pored izuzetno lošeg i hladnog vremena.

Veliki odziv gradana juče je zabeležen i na Zvezdari, Novom Sadu, Kraljevu, Leskovcu i drugim mestima.

Podsećamo juče je akcija organizovana za četiri grupe stanovnika: trudnice, porodilje (do godina dana), starije od 65 godina, mlade do 18 godina, i studente do 26 godina.

Ovo je prvi put u istoriji zdravstva Srbije da je održana ovako opsežna i masovna akcija prevencije i zaštite zdravlja zuba i usne duplje.

Autor: Snežana Milovanov