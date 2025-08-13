Požari u Crnoj Gori: U Kučima i dalje kritično, Buljarica i Čanj pod nadzorom!

Nakon dramatičnih dana borbe s vatrenom stihijom, situacija u Buljarici i Čanju tokom noći i jutros je konačno mirna, potvrdio je komandir barskih vatrogasaca Aleksandar Vulević za podgoričku Vijesti TV.

Vatrogasci nisu spavali – ekipe Službe zaštite i spašavanja dežurale su celu noć kako bi sprečile moguće ponovno izbijanje vatre. Prema rečima Vulevića, stanje je stabilno i na putu ka Petrovcu, što je dobra vest za meštane i turiste koji borave u ovom delu crnogorskog primorja.

Ipak, opasnost nije prošla. Načelnik Operativno-komunikacionog centra Direktorata za zaštitu i spašavanje, Zlatko Mićanović, izjavio je jutros da je većina požara širom Crne Gore lokalizovana, ali da se najkritičnija situacija i dalje beleži u Kučima, gde vatra i dalje preti.

Iako je požarna linija trenutno pod kontrolom, vatrogasci ostaju na terenu – jer jedan trenutak nepažnje može da pokrene novu vatrenu katastrofu.

Nadležni apeluju na građane da budu maksimalno oprezni i da ne pale vatru na otvorenom, jer i najmanja varnica može izazvati nesagledive posledice.

Autor: Dalibor Stankov