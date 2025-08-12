AKTUELNO

Crna Gora u dimu! Katastrofa u Piperima - gori i kod Podgorice, Šavnika i Čanja (FOTO+VIDEO)

Crna Gora se suočava sa ozbiljnom vatrenom stihijom – požari bukte na više lokacija širom zemlje, a Podgorica je jedna od najugroženijih tačaka. Najteže je u naselju Piperi, odakle dolazi gust crni dim koji prekriva grad.

Prema informacijama crnogorskih zvaničnika, na terenu su vatrogasci iz čak devet gradova, uz podršku pripadnika Vojske Crne Gore. U pomoć su stigli i helikopteri iz Srbije, a očekuje se i međunarodna podrška preko mehanizma EU i NATO, uključujući resurse iz Hrvatske i Kanade.

Više lokacija u plamenu

Prema navodima Direktorata za zaštitu i spašavanje, požari su aktivni na teritoriji Podgorice, Bara, Budve, Nikšića, Šavnika i Bijelog Polja. Noć između ponedeljka i utorka bila je, kako su zvaničnici opisali, izuzetno teška i dinamična, sa više kritičnih tačaka.

U Gornjoj Gorici požar je doveo do zatvaranja magistralnog puta ka Nikšiću, dok je zbog požara u mestu Sadine zatvoren i put Podgorica–Danilovgrad.

Foto: RINA

Pogođeni i građani – dim, zagađen vazduh, nestanci struje

Naselje Piperi je trenutno bez vode i struje, a dim je izazvao ozbiljne probleme sa kvalitetom vazduha – stanovnici se žale na gušenje, a upozorenja o zagađenju su na snazi.

Na društvenim mrežama se šire snimci iz vazduha na kojima se vidi razmer katastrofe – posebno snimci iz Buljarice i Čanja, gde se vatra ponovo rasplamsala.

Nadljuski napori vatrogasaca

Na terenu se nalazi stotine ljudi iz svih raspoloživih službi. Vatrogasci iz Tivta, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog Polja pokušavaju da lokalizuju vatru, ali jak vetar ozbiljno otežava intervenciju.

Jedan od najgledanijih snimaka poslednjih dana prikazuje vatrogasca kako prolazi kroz vatreni pojas, okružen plamenom s obe strane puta. Video je izazvao snažne reakcije i pokazao kroz šta prolaze službe zaštite na terenu.

@niksic.today

🚨Ekipe iz Ulcinja nalaze su u Podgorici kako bi pomogle u gašenju požara. Podrška i aplauz za naše heroje! 👏🚒 Video: @tv_teuta #niksictoday #podgorica #ulcinj #crnagora #montenegro https://www.instagram.com/reel/DNOa4PXIXPo/?igsh=dDhibzBrYmt2bmNh

♬ original sound - niksic.today

Požar između Drezge i Pipera – ekipe na terenu, pristup ograničen zbog opasnosti

Na području između Drezge i Pipera izbio je požar koji se ubrzano širi zbog vetra i nepristupačnog terena. Na terenu su vatrogasci i službe zaštite, ali je pristup požarištu ograničen jer bi dalji ulazak bio rizičan po živote spasilaca.

Video: Privatna arhiva

„Ne smiju da uđu dalje, nastradaće“, navodi izvor sa terena, ukazujući na ozbiljnost situacije.

Gust dim nadvio se nad delovima Podgorice, a građanima u obližnjim mestima savetuje se oprez i praćenje zvaničnih saopštenja. Za sada nema informacija o evakuacijama, ali se situacija pažljivo prati.

Požari u Gornjoj Gorici i Podgorici – snimak pokazuje dramatičnu situaciju na terenu

U noći između ponedeljka i utorka izbio je požar u Gornjoj Gorici, koji se brzo proširio ka širem području Podgorice. Na snimku koji je zabeležen sa lica mesta vide se plameni jezici i gust dim, dok vatrogasci pokušavaju da lokalizuju vatru.

Video: Privatna arhiva

Vetar dodatno otežava gašenje, a više ekipa je raspoređeno kako bi se sprečilo širenje požara ka naseljenim delovima. Za sada nema informacija o povređenima, ali se situacija ocenjuje kao ozbiljna.

Pomoć iz Srbije i očekivanja od međunarodne zajednice

U akciju su uključeni i helikopteri iz Srbije, a Crna Gora je poslala zvaničan zahtev za međunarodnu pomoć. Pomoć iz Hrvatske i Kanade se očekuje u okviru evropskog mehanizma za civilnu zaštitu.

